В честь Андрея Парубия переименовали площадь в центре Львова
Депутаты Львовского городского совета переименовали площадь напротив областной военной администрации в честь погибшего экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия.
"Теперь памятник Вячеславу Черноволу, здание областной администрации и областного совета, где Андрей был депутатом нескольких созывов, будут иметь адрес площади Героя Украины Андрея Парубия", — сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
Соответствующее решение приняли 30 апреля во время сессии Львовского городского совета. Речь идет о переименовании части улицы Винниченко — от ул. Просвиты до ул. Лычаковской.
В частности, на этой площади расположен главный государственный флаг в городе, возле которого проходят официальные мероприятия.
Как известно, Киевский городской совет 23 апреля поддержал переименование проезда неподалеку Мариинского парка в честь Андрея Парубия.
Напомним, бывшего председателя Верховной рады, экс-главу СНБО и нардепа Андрея Парубия убили во Львове 30 августа. СБУ и Нацполиция задержали подозреваемого в убийстве ночью 1 сентября, он скрывался в Хмельницкой области.
