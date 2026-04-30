На честь Андрія Парубія перейменували площу в центрі Львова

Депутати Львівської міської ради перейменували площу навпроти обласної військової адміністрації на честь загиблого ексголови Верховної Ради Андрія Парубія.

"Тепер пам'ятник В'ячеславові Чорноволу, будівля обласної адміністрації та обласної ради, де Андрій був депутатом кількох скликань, матимуть адресу площі Героя України Андрія Парубія", - повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Відповідне рішення схвалили 30 квітня під час сесії Львівської міської ради. Йдеться про перейменування частини вулиці Винниченка – від вул. Просвіти до вул. Личаківської.

Зокрема, на цій площі розташований головний державний прапор у місті, біля якого відбуваються офіційні заходи.

Як відомо, Київська міська рада 23 квітня підтримала перейменування проїзду неподалік Маріїнського парку на честь Андрія Парубія.

Нагадаємо, колишнього голову Верховної ради, ексголову РНБО та нардепа Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня. СБУ та Нацполіція затримали підозрюваного у вбивстві вночі 1 вересня, він переховувався на Хмельниччині.

СБУ завершила розслідування вбивства Андрія Парубія та встановила нові деталі злочину.