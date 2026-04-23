На честь Андрія Парубія назвуть проїзд у Києві: депутати підтримали рішення

Київрада 23 квітня підтримала перейменування проїзду в Печерському районі столиці на честь народного депутата та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія, якого було вбито 30 серпня 2025 року у Львові. Йдеться про ділянку між Маріїнським парком і будинком №9 на вулиці Михайла Грушевського.

Київрада підтримала перейменування проїзду у Печерському районі столиці на честь народного депутата Андрія Парубія, повідомляє 24 Канал. Йдеться про безіменний проїзд, розташований біля Маріїнським парком – це ділянка неподалік Верховної Ради України, де політик працював тривалий час.

Саме цю локацію пропонують увічнити, надавши їй ім’я Парубія, якого було вбито 30 серпня 2025 року у Львові.

До цього у місті провели громадське опитування щодо перейменування однієї з вулиць на честь народного депутата та колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія. Відповідну ініціативу підтримали 57% учасників опитування, яке проходило на порталі та в застосунку "Київ Цифровий".

Відео дня

Лідерка фракції "Європейська Солідарність" у Київраді Марина Порошенко зазначила, що перейменування вулиці в центрі столиці стане символом вдячності Андрію Парубію.

"Він був людиною, яка зробила вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, відігравала важливу роль під час Революції Гідності та в питаннях національної ідентичності. Його діяльність — це приклад служіння державі, відповідальності та відданості Україні", — зазначила Порошенко.

Андрія Парубія було вбито 30 серпня 2025 року у Львові. Нападник був одягнений як кур’єр служби доставки Glovo та здійснив сім пострілів. Керівник львівської екстреної медичної допомоги повідомив, що на момент прибуття медиків була зафіксована смерть. Поранення, яких зазнав політик, були несумісні з життям. Підозрюваного у вбивстві депутата, 52-річного Михайла Сцельнікова, 24 жовтня суд залишив під вартою без права на заставу.

Нагадаємо, що СБУ завершила розслідування вбивства Андрія Парубія та встановила нові деталі злочину. За даними слідства, підозрюваний ховав обріз на території кладовища, а сам напад був ретельно спланований.

Раніше ми також інформували, що тіло сина підозрюваного у вбивстві Парубія тривалий час перебувало в Чернігові. Це могло стати одним із мотивів злочину, який підозрюваний називав особистою помстою.