В честь Андрея Парубия назовут проезд в Киеве: депутаты поддержали решение

Киевсовет 23 апреля поддержал переименование проезда в Печерском районе столицы в честь народного депутата и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия, который был убит 30 августа 2025 года во Львове. Речь идет об участке между Мариинским парком и домом №9 на улице Михаила Грушевского.

Именно эту локацию предлагают увековечить, предоставив ей имя Парубия, который был убит 30 августа 2025 года во Львове.

До этого в городе провели общественный опрос о переименовании одной из улиц в честь народного депутата и бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Соответствующую инициативу поддержали 57% участников опроса, который проходил на портале и в приложении "Киев Цифровой".

Лидер фракции "Европейская Солидарность" в Киевсовете Марина Порошенко отметила, что переименование улицы в центре столицы станет символом благодарности Андрею Парубию.

"Он был человеком, который сделал весомый вклад в развитие украинского парламентаризма, играл важную роль во время Революции Достоинства и в вопросах национальной идентичности. Его деятельность — это пример служения государству, ответственности и преданности Украине", — отметила Порошенко.

Андрей Парубий был убит 30 августа 2025 года во Львове. Нападавший был одет как курьер службы доставки Glovo и совершил семь выстрелов. Руководитель львовской экстренной медицинской помощи сообщил, что на момент прибытия медиков была зафиксирована смерть. Ранения, которые получил политик, были несовместимы с жизнью. Подозреваемого в убийстве депутата, 52-летнего Михаила Сцельникова, 24 октября суд оставил под стражей без права на залог.

Напомним, что СБУ завершила расследование убийства Андрея Парубия и установила новые детали преступления. По данным следствия, подозреваемый прятал обрез на территории кладбища, а само нападение было тщательно спланировано.

Ранее мы также информировали, что тело сына подозреваемого в убийстве Парубия длительное время находилось в Чернигове. Это могло стать одним из мотивов преступления, которое подозреваемый называл личной местью.