Виїзд дітей за кордон: кому і чому можуть відмовити в пункті пропуску

Із запровадженням воєнного стану в Україні у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ правила виїзду з дитиною за кордон істотно спростилися, проте навіть на п'ятий рік війни виникають ситуації, коли українцям відмовляють у прикордонних пунктах пропуску.

Найчастіше причиною відмови стають дрібні помилки в документах для вивезення дитини, а також плутанина з тим, чия згода обов'язкова, а чия — ні, повідомляє "ТСН".

Які документи обов'язкові для перетину кордону з дитиною

Дійсний закордонний паспорт неповнолітнього.

Оригінал свідоцтва про народження дитини.

Якщо дитина подорожує з одним із батьків (матір'ю або батьком), нотаріально завірена згода другого з батьків не потрібна. Але саме тому наявність свідоцтва про народження обов'язкова, оскільки підтверджує спорідненість.

Необов'язкова нотаріальна згода батьків на виїзд і в тому разі, якщо дитина їде за кордон із близькими родичами: дідусями, бабусями, повнолітніми братом або сестрою, вітчимом або мачухою. Однак у цій ситуації, крім закордонного паспорта дитини та свідоцтва про її народження, потрібні документи, що підтверджують родинні зв'язки супроводжуючого з неповнолітнім.

Якщо дитина їде з бабусею по материнській лінії, то вона повинна мати при собі не тільки свідоцтво про народження онука чи онуки, а й свідоцтво про народження своєї доньки (оригінал).

Коли неповнолітній їде за кордон у супроводі людини, яка не є близьким родичем (це можуть бути тренер, знайомі, далекі родичі), то письмова згода одного з батьків є обов'язковою, завіреною нотаріально або органом опіки та піклування.

Які документи потрібні для оформлення нотаріальної згоди для перетину кордону неповнолітньому

Для оформлення нотаріальної згоди слід надати нотаріусу такі документи:

Оригінали паспортів батьків.

Реєстраційні номери облікових карток платників податків батьків.

Свідоцтво про народження дитини.

Документ оформляється у вигляді заяви, на якій справжність підпису батьків засвідчується нотаріально. Нотаріальна згода запобігає незаконному вивезенню дитини за межі України.

У медіа часто з'являються повідомлення про нібито відмову прикордонників у перетині кордону через заламіновані свідоцтва про народження. У Державній прикордонній службі України заявили, що ламінування свідоцтва про народження саме по собі не є підставою для відмови в перетині кордону. Однак якщо у прикордонників виникають обґрунтовані підозри щодо справжності документа, вони мають право ініціювати його додаткову перевірку.

"Хоча законодавство України не забороняє ламінування документів, ми рекомендуємо уникати цього та дбайливо ставитися до офіційних паперів, щоб запобігти зайвим затримкам під час оформлення", — йдеться в поясненні ДПСУ.

