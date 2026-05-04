Выезд детей за границу: кому и почему могут отказать в пункте пропуска
С введением военного положения в Украине в связи с полномасштабным вторжением РФ правила выезда с ребенком за границу существенно упростились, однако даже на пятый год войны возникают ситуации, когда украинцам отказывают в пограничных пунктах пропуска.
Чаще всего причиной отказа становятся мелкие ошибки в документах для вывоза ребенка, а также неразбериха с тем, чье согласие обязательно, а чье — нет, сообщает "ТСН".
Какие документы обязательны для пересечения границы с ребенком
- Действительный заграничный паспорт несовершеннолетнего.
- Оригинал свидетельства о рождении ребенка.
Если ребенок путешествует с одним родителем (матерью или отцом), нотариально заверенное согласие второго родителя не требуется. Но именно поэтому наличие свидетельства о рождении обязательно, поскольку подтверждает родство.
Необязательно нотариальное согласие родителей на выезд и в том случае, если ребенок едет за границу с близкими родственниками: дедушками, бабушками, совершеннолетними братом или естрой, отчимом или мачехой.
Однако в этой ситуации, кроме загранпаспорта ребенка и свидетельства о его рождении, нужны документы, которые подтверждают родственные связи сопровождающего с несовершеннолетним.
Ели ребенок едет с бабушкой по материнской линии, то она должна иметь при себе не только свидетельство о рождении внука или внучки, но и свидетельство о рождении своей дочери (оригинал).
Когда несовершеннолетний едет за границу в сопровождении человека, который не является близким родственником (это могут быть тренер, знакомые, дальние родственники), то письменное согласие одного из родителей обязательно, заверенное нотариально или органом опеки и попечительства.
Какие документы нужны для оформления нотариального согласия для пересечения границы несовершеннолетнему
- Для оформления нотариального согласия следует предоставить нотариусу следующие документы:
- Оригиналы паспортов родителей.
- Регистрационные номера учетных карт налогоплательщиков родителей.
- Свидетельство о рождении ребенка.
Документ оформляется в виде заявления, на котором подлинность подписи родителей удостоверяется нотариально. Нотариальное согласие предотвращает незаконный вывоз ребенка за пределы Украины.
В медиа часто появляются сообщения о якобы отказе пограничников в пересечении границы из-за заламинированных свидетельств о рождении. В Государственной пограничной службе Украины заявили, что ламинирование свидетельства о рождении само по себе не является основанием для отказа в пересечении границы. Однако если у пограничников возникают обоснованные подозрения относительно подлинности документа, они имеют право инициировать его дополнительную проверку.
"Хотя законодательство Украины не запрещает ламинирование документов, мы рекомендуем избегать этого и бережно относиться к официальным бумагам, чтобы предотвратить лишние задержки при оформлении", — говорится в пояснении ГПСУ.
