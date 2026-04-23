Выезд женщин за границу: адвокат объяснил, кого имеют право не выпускать за пределы Украины

Несмотря на отсутствие общего запрета на выезд женщин из Украины, есть определенные категории, которым могут помешать покинуть страну во время действия военного положения.

Такие ограничения, в частности, действуют для женщин, которые связаны с должностями и государственной службой, заявил в комментарии "РБК-Украина" адвокат Ярослав Хливный.

По его словам, ограничения распространяются, в частности, на женщин, занимающих высокие государственные должности, включая членов Кабмина, руководителей центральных органов власти и их заместителей. Также речь идет о депутатах, судьях, правоохранителях и руководителях государственных предприятий.

Кроме того, ограничения касаются представителей местной власти и руководящего состава государственных структур. При этом выезд возможен при наличии соответствующих документов, например, в случае служебной командировки, отпуска или сопровождения лиц, нуждающихся в уходе, говорит адвокат.

Как отмечается, проверка осуществляется через электронную систему "Аркан", которая синхронизирована с государственными реестрами и позволяет пограничникам определить статус лица при пересечении границы.

Хливный отметил, что для женщин-медиков дополнительных ограничений не предусмотрено, а требования предъявлять военные документы на границе являются незаконными.

