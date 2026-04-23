Виїзд жінок за кордон: адвокат пояснив, кого мають право не випускати за межі України

Попри відсутність загальної заборони на виїзд жінок з Україні, є певні категорії, яким можуть завадити покинути країну під час дії воєнного стану.

Такі обмеження, зокрема, діють для жінок, які пов'язані з посадами та державною службою, заявив в коментарі "РБК-Україна" адвокат Ярослав Хлівний.

За його словами, обмеження поширюються, зокрема, на жінок, які обіймають високі державні посади, включаючи членів Кабміну, керівників центральних органів влади та їх заступників. Також йдеться про депутатів, суддів, правоохоронців та керівників державних підприємств.

Крім того, обмеження стосуються представників місцевої влади та керівного складу державних структур. При цьому виїзд можливий за наявності відповідних документів, наприклад, у разі службового відрядження, відпустки або супроводу осіб, які потребують догляду, каже адвокат.

Як зазначається, перевірка здійснюється через електронну систему "Аркан", яка синхронізована з державними реєстрами та дозволяє прикордонникам визначити статус особи під час перетину кордону.

Хлівний наголосив, що для жінок-медиків додаткових обмежень не передбачено, а вимоги пред'являти військові документи на кордоні є незаконними.

