Погода в Україні: коли на зміну спеці прийде похолодання

По-літньому тепла погода, яка накрила Україну у квітні, продовжить радувати і в середу.

6 травня очікується тепло до +22…+27, повідомляє українська синоптикиня Наталка Діденко. Тільки на півдні країни буде трохи прохолодніше — від +17 до +21.

Погода в Україні 6 травня

Середина тижня в Україні передбачається теплою і, в переважній більшості, сухою. Дощі малоймовірні.

Невеликі дощі можливі тільки в Луганській області, а ввечері — не виключені і в західній частині країни.

Погода в Києві 6 травня

У Києві 6 травня буде сухо, сонячно, повітря прогріється до +26 градусів.

Однак наприкінці тижня очікуються локальні дощі, грози, зниження температури повітря.

Кліматологи попереджають, що 2026 рік може стати найспекотнішим в історії. Відомий кліматолог і доктор Колумбійського університету Джеймс Янсен вважає, що явище супер-Ель-Ніньо вже почнеться цього літа.

Відео дня

Раніше вчені повідомляли, що Європа нагрівається більш ніж удвічі швидше, ніж у середньому по світу, через зміну клімату. Експерти стверджують, що швидке потепління в Європі призводить до екстремальних погодних явищ, смертей від спеки та руйнівних лісових пожеж.

Також кліматологи вже говорять про один із найспекотніших років в історії. Сильний вітер, різке похолодання та зливи — це вже не просто забаганки весни, а реальні наслідки зміни клімату, що торкнуться й України 2026 року.