Погода в Україні: коли на зміну спеці прийде похолодання
По-літньому тепла погода, яка накрила Україну у квітні, продовжить радувати і в середу.
6 травня очікується тепло до +22…+27, повідомляє українська синоптикиня Наталка Діденко. Тільки на півдні країни буде трохи прохолодніше — від +17 до +21.
Погода в Україні 6 травня
Середина тижня в Україні передбачається теплою і, в переважній більшості, сухою. Дощі малоймовірні.
Невеликі дощі можливі тільки в Луганській області, а ввечері — не виключені і в західній частині країни.
Погода в Києві 6 травня
У Києві 6 травня буде сухо, сонячно, повітря прогріється до +26 градусів.
Однак наприкінці тижня очікуються локальні дощі, грози, зниження температури повітря.
Кліматологи попереджають, що 2026 рік може стати найспекотнішим в історії. Відомий кліматолог і доктор Колумбійського університету Джеймс Янсен вважає, що явище супер-Ель-Ніньо вже почнеться цього літа.
Раніше вчені повідомляли, що Європа нагрівається більш ніж удвічі швидше, ніж у середньому по світу, через зміну клімату. Експерти стверджують, що швидке потепління в Європі призводить до екстремальних погодних явищ, смертей від спеки та руйнівних лісових пожеж.
Також кліматологи вже говорять про один із найспекотніших років в історії. Сильний вітер, різке похолодання та зливи — це вже не просто забаганки весни, а реальні наслідки зміни клімату, що торкнуться й України 2026 року.