Погода в Украине: когда на смену жаре придет похолодание

По-летнему теплая погода, которая накрыла Украину в апреле, продожит радовать и в среду.

6 мая ожидается тепло до +22…+27, сообщает украиснкий синоптик Наталья Диденко. Только на юге страны будет чуть прохладнее — от +17 до +21.

Погода в Украине 6 мая

Середина недели в Украине предполагается теплой и, в подавляющем большинстве, сухой. Дожди маловероятны.

Небольшие дожди возможны только в Луганской области, а вечером — не исключены и в западной части страны.

Погода в Киеве 6 мая

В Киеве 6 мая будет сухо, солнечно, воздух прогреется до +26 градусов.

Однако уде в конце недели ожидаются локальные дожди, грозы, понижение температуры воздуха.

Климатологи предупреждают, что 2026 год может стать самым жарким в истории. Известный климатолог и доктор Колумбийского университета Джеймс Янсен считает, что явление супер-Эль-Ниньо уже начнется этим летом.

Ранее ученые сообщали, что Европа нагревается более чем вдвое быстрее, чем в среднем по миру, из-за изменения климата. Эксперты утверждают, что быстрое потепление в Европе приводит к экстремальным погодным явлениям, смертям от жары и разрушительным лесным пожарам.

Также климатологи уже говорят об одном из самых жарких лет в истории. Сильный ветер, резкое похолодание и ливни — это уже не просто прихоти весны, а реальные последствия изменения климата, которые коснутся и Украины в 2026 году.