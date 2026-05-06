Різке потепління в Україні: чим воно небезпечне для майбутнього врожаю і природи

Холодний аж до заморозків кінець квітня та різке потепління на початку травня, коли температура сягає літніх показників вище +25, — не найкращі передумови для врожаю 2026 року.

Такі перепади температури в проміжку буквально кількох днів створюють серйозне навантаження на природу і сільське господарство, повідомляє "Телеграф".

Найбільше погодні "стрибки" б'ють по сільському господарству, оскільки за таких коливань температури рослини відчувають фізіологічний стрес.

Річ у тім, що після періоду холоду обмін речовин рослин сповільнюється, а раптова спека змушує швидко втрачати вологу, що може призводити до в'янення навіть за достатньої вологості ґрунту через так звану фізіологічну посуху.

Особливо небезпечні різкі перепади температур для плодових дерев і ягідних культур. Вони провокують осипання квітів і зав'язі, а також впливають на якість пилку під час цвітіння.

"Мороз останнім часом дуже сильно впливає на садівництво. Це і вишня, і абрикос, і персик, і полуниця. Усі садівники зараз страждають від заморозків", — каже садівник Вадим Бортник із Рівненської області.

За його словами, квітка будь-якого фруктового дерева при -2...-3 буде гинути.

Щоб зберегти хоча б частину врожаю, садівники кілька ночей поспіль обприскували вишневі дерева амінокислотами і бором, щоб зняти стрес. Але навіть за такого догляду, каже Бортник, близько 30% квітів уражені морозами.

Ще один ризик для плодово-ягідних культур — активізація шкідників на кшталт попелиці та інших комах, які під час тепла починають активно атакувати рослини, ослаблені після зими.

Нікуди не дівається і пожежна небезпека. Після зими на землі залишаються сухе листя і трава, які за високих температур швидко сохнуть і за найменшої іскри можуть загорітися.

Особливо вразливі ділянки з торф'яними ґрунтами, де пересихання верхнього шару збільшує ймовірність пожеж.

Для дикої природи різке потепління несе теж чимало небезпек. Наприклад, швидке випаровування води з малих водойм створює проблеми для земноводних і птахів у період розмноження.

"У лісах молоде листя може отримувати ушкодження через поєднання низьких нічних температур і денної спеки, що уповільнює розвиток дерев протягом сезону", — наголошується в публікації.

