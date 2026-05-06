Резкое потепление в Украине: чем оно опасно для будущего урожая и природы

Холодный вплоть до заморозков конец апреля и резкое потепление в начале мая, когда температура достигает летних показателей выше +25, — не лучшие предпосылки для урожая 2026.

Такие перепады температуры в промежутке буквально нескольких дней создают серьезную нагрузку на природу и сельское хозяйство, сообщает "Телеграф".

Больше всего погодные "скачки" бьют по сельскому хозяйству, поскольку при таких колебаниях температуры растения испытывают физиологический стресс.

Дело в том, что после периода холода обмен веществ растелний замедляется, а внезапная жара заставляет быстро терять влагу, что может приводить к увяданию даже при достаточной влажности почвы из-за так называемой физиологической засухи.

Особенно опасны резкие перепады температур для плодовых деревьев и ягодных культур. Они провоцируют осыпание цветов и завязи, а также влияют на качество пыльцы во время цветения.

"Мороз в последнее время очень сильно влияет на садоводство. Это и вишня, и абрикос, и персик, и клубника. Все садовники сейчас страдают от заморозков", — говорит садовод Вадим Бортник из Ровненской области.

По его словам, цветок любого фруктового дерева при -2…-3 будет гибнуть.

Чтобы сохранить хотя бы часть урожая, садоводы несколько ночей подрят опрыскивали вишневые деревья аминокислотами и бором, чтобы снять стресс. Но даже при таком уходе, говорит Бортник, около 30% цветов поражены морозами.

Еще один риск для плодово-ягодных культур — активизация вредителей вроде тли и других насекомых, которые во время тепла начинают активно атаковать растения, ослабленные после зимы.

Никуда не девается и пожарная опасность. После зимы на земле остаются сухие листья и трава, которые при высоких температурах быстро сохнут и при малейшей искре могут загореться.

Особенно уязвимы участки с торфяными грунтами, где пересыхание верхнего слоя увеличивает вероятность пожаров.

Для дикой природы резкое потепление несет тоже немало опасностей. Например, быстрое испарение воды из малых водоемов создает проблемы для земноводных и птиц в период размножения.

"В лесах молодые листья могут получать повреждения из-за сочетания низких ночных температур и дневной жары, что замедляет развитие деревьев в течение сезона", — отмечается в публикации.

