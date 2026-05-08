Не підпадають під критерії: чому священників УПЦ не бронюють від мобілізації, — ДЕСС

Релігійні організації Української православної церкви не внесли до переліку критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Через це Державна служба України з етнополітики та свободи совісті не бронює священників УПЦ від мобілізації.

Про це повідомило "Суспільне Хмельницький" із посиланням на відповідь першого заступника голови ДЕСС Віктора Войналовича на інформаційний запит.

За його словами, для визнання релігійної організації критично важливою вона повинна мати юридично чинний статут, зокрема частину з повною офіційною назвою. Войналович пояснив, що у 2018 році набув чинності закон про зміни до закону “Про свободу совісті та релігійні організації”.

Документ передбачав, що релігійні організації, керівний центр яких розташований у державі-агресорі, мали змінити свою назву та внести відповідні зміни до статуту. Якщо цього не зробили протягом чотирьох місяців, а релігійні громади — дев’яти, частина статуту з офіційною назвою втрачала чинність.

“Через це релігійні організації УПЦ не відповідають критеріям для включення до переліку критично важливих”, — повідомив Віктор Войналович.

За його словами, саме тому ДЕСС не бронює священників УПЦ від призову під час мобілізації.

