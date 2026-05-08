Не подпадают под критерии: почему священников УПЦ не бронируют от мобилизации, — ДЕСС

Религиозные организации Украинской православной церкви не внесли в перечень критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Поэтому Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести не бронирует священников УПЦ от мобилизации.

Об этом сообщило "Суспільне Хмельницький" со ссылкой на ответ первого заместителя председателя ДЕСС Виктора Войналовича на информационный запрос.

По его словам, для признания религиозной организации критически важной она должна иметь юридически действующий устав, в частности часть с полным официальным названием. Войналович пояснил, что в 2018 году вступил в силу закон об изменениях в закон "О свободе совести и религиозных организациях".

Документ предусматривал, что религиозные организации, руководящий центр которых расположен в государстве-агрессоре, должны были изменить свое название и внести соответствующие изменения в устав. Если этого не сделали в течение четырех месяцев, а религиозные общины — девяти, часть устава с официальным названием теряла силу.

"Из-за этого религиозные организации УПЦ не соответствуют критериям для включения в перечень критически важных", — сообщил Виктор Войналович.

По его словам, именно поэтому ГЭСС не бронирует священников УПЦ от призыва во время мобилизации.

Недавно народный депутат Руслан Горбенко заявлял, что в Украине могут сократить количество предприятий со статусом критически важных на 10-20%. По его словам, критерии для получения такого статуса регулярно ужесточают, а проверки предприятий продолжаются уже больше года при участии ТЦК и СБУ.

Ранее Фокус писал, что в Украине могут изменить правила бронирования работников критически важных предприятий. В 2026 году ужесточили требования к зарплатам, статусу критичности предприятий и процедурам оформления брони через "Дію".