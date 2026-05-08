Лісова пожежа на Чернігівщині розвернулася в бік РФ: площа зросла майже вдвічі

У прикордонні Чернігівської області палахкотить масштабна лісова пожежа, спровокована військовою агресією РФ.

Площа пожежі, яка становила 2400 гектарів, збільшилася майже вдвічі, і наразі вогнем охоплено близько 4300 гектарів, повідомили в ДП "Ліси України".

Пожежа виникла внаслідок масованих обстрілів з боку Росії. Гасіння майже неможливе — техніка знищується дронами, які полюють на все, що рухається.

Проте лісова охорона ДП "Ліси України" не дає вогню поширюватися на лісові масиви в глибині української території.

"День і ніч працює наша техніка. Облаштовуються додаткові мінералізовані смуги. Використовуємо нові трактори та обладнання, яке підприємство закупило нещодавно. Дисковими боронами та плугами обробляємо території між лісовими культурами, вздовж доріг та поблизу населених пунктів, створюючи бар'єри для вогню", — розповіли лісники.

За інформацією співробітників лісгоспу, вогонь повернув на північ і почав рух у бік Російської Федерації.

"Рашисти самі потрапили у вогняну пастку, яку приготували для українського лісу", — йдеться в публікації.

