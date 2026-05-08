Лесной пожар на Черниговщине развернулся в сторону РФ: площадь выросла почти в два раза

В приграничье Черниговской области полыхает масштабный лесной пожар, спровоцированный военной агрессией РФ.

Площадь пожара, которая составляла 2400 гектаров, увеличилась почти в два раза, и сейчас огнем охвачено около 4300 гектаров, сообщили в ГП "Леса Украины".

Пожар возник вследствие массированных обстрелов со стороны России. Тушение почти невозможно — техника уничтожается дронами, которые охотятся на все, что движется.

Тем не менее лесная охрана ГП "Леса Украины" не дает огню распространяться на лесные массивы в глубине украинской территории.

"День и ночь работает наша техника. Обустраиваются дополнительные минерализованные полосы. Используем новые тракторы и оборудование, которое предприятие закупило недавно. Дисковыми боронами и плугами обрабатываем территории между лесными культурами, вдоль дорог и вблизи населенных пунктов, создавая барьеры для огня", — рассказали лесники.

По информации сотрудников лесхоза, огонь повернул на север и начал движение в сторону Российской Федерации.

"Рашисты сами попали в огненную ловушку, которую приготовили для украинского леса", — говорится в публикации.

