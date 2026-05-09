В Україні зростуть черги до сімейних лікарів: нові правила для отримання направлення

В Україні можуть зрости черги до сімейних лікарів. Тепер не можна буде отримати направлення до вузькопрофільних фахівців через медсестру.

Уже з 20 травня медичні інформаційні системи перейдуть на принцип "один акаунт — одна людина", через що доступ буде прив’язаний до конкретного лікаря. Використання спільного логіна для лікаря та медичної сестри стане неможливим. Про це пише ТСН.

Як отримати направлення від сімейного

Нові правила пов’язані з технічними вимогами до медичних інформаційних систем та електронної системи охорони здоров’я. Таким чином хочуть посилити кібербезпеку, захист персональних даних пацієнтів і персональну відповідальність медичних працівників.

Оновлена система вимагатиме двофакторну автентифікацію, жорсткий контроль доступу та прив’язку акаунта до конкретного користувача.

Після 20 травня медсестра більше не зможе оформлювати направлення "по телефону". Для цього потрібно буде окремо записуватися до сімейного лікаря та приходити на прийом. Таким чином можуть сильно зрости черги в лікарнях.

Експерти кажуть, що найбільше нововведення позначиться на літніх людях, пацієнтах із хронічними захворюваннями, батьках маленьких дітей та маломобільних пацієнтах.

Також, судячи з усього, частина пацієнтів просто буде обирати приватні клініки, де швидше вирішуватиме свої питання.

