В Украине вырастут очереди к семейным врачам: новые правила для получения направления

В Украине могут вырасти очереди к семейным врачам. Теперь нельзя будет получить направление к узкопрофильным специалистам через медсестру.

Уже с 20 мая медицинские информационные системы перейдут на принцип "один аккаунт — один человек", из-за чего доступ будет привязан к конкретному врачу. Использование общего логина для врача и медицинской сестры станет невозможным. Об этом пишет ТСН.

Как получить направление от семейного

Новые правила связаны с техническими требованиями к медицинским информационным системам и электронной системе здравоохранения. Таким образом хотят усилить кибербезопасность, защиту персональных данных пациентов и персональную ответственность медицинских работников.

Обновленная система потребует двухфакторную аутентификацию, жесткий контроль доступа и привязку аккаунта к конкретному пользователю.

После 20 мая медсестра больше не сможет оформлять направления "по телефону". Для этого нужно будет отдельно записываться к семейному врачу и приходить на прием. Таким образом могут сильно вырасти очереди в больницах.

Эксперты говорят, что больше всего нововведение скажется на пожилых людях, пациентах с хроническими заболеваниями, родителях маленьких детей и маломобильных пациентах.

Также, судя по всему, часть пациентов просто будет выбирать частные клиники, где быстрее будет решать свои вопросы.

