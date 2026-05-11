У Запоріжжі в медзакладах заробили понад 200 мільйонів, оформлюючи фіктивні інвалідності

У Запоріжжі поліція викрила схему оформлення фіктивних діагнозів з метою отримання відстрочки від мобілізації, підвищених пенсійних виплат та права виїзду за кордон. Загалом до "схеми" долучилося шестеро людей, а їхніми "послугами" скористалися понад 500 осіб.

Загалом на фіктивних інвалідностях вони заробили 200 мільйонів гривень. Про це повідомили в Нацполіції.

Серед фігурантів справи — завідувачка відділення комунального закладу охорони здоровʼя, т.в.о заступника медичного директора профпатологічного закладу охорони здоров’я столиці, колишня працівниця Держпраці та посередники.

Учасники схеми підшукували військовозобов’язаних громадян та пропонували їм "оформити групу інвалідності", нібито яка сталася в результаті впливу шкідливих виробничих факторів на роботі. Вартість послуг складала 420 тисяч гривень з кожного.

За цю суму фігуранти справи вносили неправдиві відомості до офіційних медичних документів — висновків, довідок та результатів обстежень із "потрібними" діагнозами. Також "клієнти" проходили фіктивне стаціонарне лікування у приватних та комунальних медзакладах.

Після цього до електронної системи охорони здоров'я вносилася інформація про захворювання. Після цього чоловіки направлялися до підконтрольних лікарів спеціалізованих профпатологічних закладів, які за гроші встановлювали зв’язок набутого "захворювання" з професійною діяльністю та видавали відповідні висновки.

Правоохоронці задокументували 32 таких факти, однак слідство встановило, що лише за 2025 рік було оформлено близько 500 фіктивних інвалідностей.

У межах справи було проведено 45 обшуків у приміщеннях лікувальних закладів, а також за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів на території Запорізької, Львівської та Київської областей. Правоохоронці вилучили 7,3 мільйона гривень у гривневому еквіваленті та інші речі.

Шістьом учасникам групи було повідомлено про підозру. Також було накладено арешт на рухоме та нерухоме майно фігурантів загальною вартістю понад 20 млн грн. Йдеться про шість автомобілів та два обʼєкти нерухомості у Києві та Львівській області.

