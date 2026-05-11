В Запорожье в медучреждениях заработали более 200 миллионов, оформляя фиктивные инвалидности

В Запорожье полиция разоблачила схему оформления фиктивных диагнозов с целью получения отсрочки от мобилизации, повышенных пенсионных выплат и права выезда за границу. Всего к "схеме" присоединилось шесть человек, а их "услугами" воспользовались более 500 человек.

Всего на фиктивных инвалидностях они заработали 200 миллионов гривен. Об этом сообщили в Нацполиции.

Среди фигурантов дела — заведующая отделением коммунального учреждения здравоохранения, в.и.о. заместителя медицинского директора профпатологического учреждения здравоохранения столицы, бывшая сотрудница Гоструда и посредники.

Участники схемы подыскивали военнообязанных граждан и предлагали им "оформить группу инвалидности", якобы которая произошла в результате воздействия вредных производственных факторов на работе. Стоимость услуг составляла 420 тысяч гривен с каждого.

За эту сумму фигуранты дела вносили ложные сведения в официальные медицинские документы — выводы, справки и результаты обследований с "нужными" диагнозами. Также "клиенты" проходили фиктивное стационарное лечение в частных и коммунальных медучреждениях.

После этого в электронную систему здравоохранения вносилась информация о заболевании. После этого мужчины направлялись к подконтрольным врачам специализированных профпатологических учреждений, которые за деньги устанавливали связь приобретенного "заболевания" с профессиональной деятельностью и выдавали соответствующие заключения.

Правоохранители задокументировали 32 таких факта, однако следствие установило, что только за 2025 год было оформлено около 500 фиктивных инвалидностей.

В рамках дела было проведено 45 обысков в помещениях лечебных учреждений, а также по местам жительства и в транспортных средствах фигурантов на территории Запорожской, Львовской и Киевской областей. Правоохранители изъяли 7,3 миллиона гривен в гривневом эквиваленте и другие вещи.

Шестерым участникам группы было сообщено о подозрении. Также был наложен арест на движимое и недвижимое имущество фигурантов общей стоимостью более 20 млн грн. Речь идет о шести автомобилях и двух объектах недвижимости в Киеве и Львовской области.

