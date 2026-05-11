Начальниця поштового відділення програла в онлайн-казино 170 тисяч грн пенсій

170 тисяч гривень пенсійних виплат спустила в онлайн-казино начальниця відділення "Укрпошти" в Закарпатській області. Свою провину вона визнала і розкаялася.

Гроші, які жінка програла, призначалися для виплат пенсій жителям громади, повідомляє ТСН із посиланням на вирок Тячівського районного суду Закарпатської області.

За словами фігурантки, вона підсіла на онлайн-казино в надії виграти велику суму грошей. Чужі кошти вона перераховувала на свої картки через термінали пошти, намагаючись відігратися.

"Я позичала гроші, а коли вони з'являлися — повертала в касу. У період з 1 по 10 вересня я програла велику суму, приблизно 170-180 тисяч гривень, і не знала, що робити. Тому вирішила взяти гроші з мішка. Хотіла наступного дня позичити в когось і повернути назад, однак не змогла через те, що викликали поліцію", — розповіла вона на суді.

Із мішка з грошима промали 170 тисяч: деталі

Інцидент зі зникненням грошей мав місце ще у 2022 році. 10 вересня до відділення в Грушові приїхав водій-супровідник, який передав керівниці пошти інкасаторський мішок із сумою понад 666 тисяч гривень. Коли листоноші прийшли за грошима для виплат місцевим жителям, начальниця просто приголомшила їх новиною, що в ньому бракує 170 тисяч.

Одна зі свідків сказала, що ці слова здивували, оскільки раніше ніколи нічого подібного не відбувалося. Її свідчення підтвердили й інші співробітники відділення, запевнивши, що раніше ніколи жодних проблем із касою не виникало. Керівниця ж їм ніяк не пояснила, куди могли зникнути кошти. Тож на місце одразу викликали територіального менеджера та поліцію.

Під час слідства правоохоронці вивчили банківські виписки підозрюваної та еквайрингові звіти відділення. З'ясувалося, що жінка систематично поповнювала свою картку сумами по 4999 гривень, щоб уникнути фінмоніторингу протягом усього початку вересня. Гроші одразу ж йшли на оплату послуг у мережі, тобто фактично на гру в казино.

Свою провину підозрювана повністю визнала і розкаялася у скоєному. Суд врахував, що раніше в неї не було проблем із законом, вона виховує двох дітей і повернула вкрадені гроші АТ "Укрпошта".

Жінку визнали винною у зловживанні службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України) і призначили два роки пробаційного нагляду, заборонивши обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими функціями, строком на цей самий період.

Крім того, підсудна має заплатити штраф у розмірі 6800 грн.

Тепер вона зобов'язана періодично з'являтися для реєстрації в органи пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

