Начальница почтового отделения проиграла в онлайн-казино 170 тысяч грн пенсий

170 тысяч гривен пенсионных выплат спустила в онлайн-казино начальница отделения "Укрпошти" в Закарпатской области. Свою вину она признала и раскаялась.

Деньги, которые женщина проиграла, предназначались для выплат пенсий житеям общины, сообщает ТСН со ссылкой на приговор Тячевского районного суда Закарпатской области.

По словам фигурантки, она подсела на онлайн-казино в надежде выиграть крупную сумму денег. Чужие средства она перечисляла на свои карты через терминалы почты, пытаясь отыграться.

"Я занимала деньги, а когда они появлялись — возвращала в кассу. В период с 1 по 10 сентября я проиграла большую сумму, примерно 170-180 тысяч гривен, и не знала, что делать. Поэтому решила взять деньги из мешка. Хотела на следующий день одолжить у кого-то и вернуть обратно, однако не смогла из-за того, что вызвали полицию", — рассказала она на суде.

Из мешка с деньгами промали 170 тысяч: детали

Инцидент с пропажей денег имел место еще в 2022 году. 10 сентября в отделение в Грушове приехал водитель-сопровождающий, который передал руководительнице почты инкассаторский мешок с суммой более 666 тысяч гривен. Когда почтальоны пришли за деньгами для выплат местным жителям, начальница просто ошеломила их новостью., что в нем не хватает 170 тысяч.

Одна из свидетельниц сказала, что эти слова удивили, поскольку раньше никогда ничего подобного не происходило. Ее показания подтвердили и другие сотрудники отделения, заверив, что раньше никогда никаких проблем с кассой не возникало. Руководительница же им никак не объяснила, куда могли исчезнуть средства. Поэтому на место сразу вызвали территориального менеджера и полицию.

В ходе следствия правоохранители изучили банковские выписки подозреваемой и эквайринговые отчеты отделения. Выяснилось, что женщина систематически пополняла свою карточку суммами по 4999 гривен, чтобы избежать финмониторинга в течение всего начала сентября. Деньги сразу же уходили на оплату услуг в сети, то есть фактически на игру в казино.

Свою вину подозреваемая полностью признала и раскаялась в содеянном. Суд учел, что раньше у нее не было проблем с законом, она воспитывает двух детей и вернула украденные деньги АО "Укрпошта".

Женщину признали виновной в злоупотреблении служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК Украины) и назначили два года пробационного надзора, запретив занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями, сроком на этот же период.

Кроме того, подсудимая должна заплатить штраф в размере 6800 грн.

Теперь она обязана периодически появляться для регистрации в органы пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

