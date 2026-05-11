"Житимуть на полігонах": в Україні стартували масштабні навчання патрульних поліцейських

Після теракту в Києві, який стався у квітні цього року і забрав життя сімох людей, у Міністерстві внутрішніх справ України вирішили кардинально посилити підготовку патрульних поліцейських. Перші 200 правоохоронців уже вдосконалюють свої навички на полігоні.

Для патрульних поліцейських з усіх регіонів України розпочали масштабні інтенсивні навчання на полігонах, повідомили у прес-службі МВС.

За словами очільника відомства Ігоря Клименка, правоохоронці мають бути готовими реагувати на загрози воєнного часу не тільки поблизу лінії фронту, а й у тилових містах, де ризик диверсій, терактів або збройних нападів високий.

"Тепер патрульні поліцейські житимуть на полігонах почергово. Це стосується всіх підрозділів спочатку патрульної служби, потім ми хочемо перейти і в районні підрозділи поліції. Як інструкторів ми залучатимемо військовослужбовців, які пройшли бойові дії у складі 1-го і 2-го армійських корпусів Національної гвардії", — наголосив міністр внутрішніх справ.

Відео дня

Програма навчань відповідає програмі навчання для військовослужбовців і побудована максимально наближено до сучасних викликів.

За інформацією МВС, інтенсивний курс триває протягом двох тижнів. Наразі патрульні проходять комплексну підготовку, що об'єднує вогневі тренування, тактичну медицину, психологічні тренінги та роботу в команді.

Наприкінці курсу кожен поліцейський складе іспит із моделюванням реальних обставин і сценаріїв, які можуть виникнути під час несення служби.

На перший заїзд навчань на полігон прибули керівники взводів, рот і батальйонів патрульної поліції з усіх регіонів України. Кожен із них має чималий досвід роботи в поліції та регулярно проходив підготовку. Частина поліцейських щодня несе службу в прифронтових регіонах.

Одним із ключових напрямів навчань є вогнева підготовка. Поліцейські вдосконалюють навички поводження зі зброєю в стресових умовах, вчаться діяти у складі груп, прикривати колег, координувати дії під час штурму приміщень та затримання озброєного злочинця.

Особливу увагу приділено вогневій підготовці Фото: МВС України

Також велику увагу приділяють психологічній стійкості патрульних, щоб у стресових ситуаціях вони могли тверезо оцінити обстановку і вжити відповідних заходів.

Окремий блок підготовки присвячений тактичній медицині. Поліцейські оновлюють знання з зупинки критичних кровотеч, евакуації поранених і стабілізації стану постраждалих до прибуття медиків.

Поліцейські відпрацьовують навички тактичної медицини Фото: МВС України

"Велика частина особового складу пройшла через ротації у зведених загонах. По кілька місяців вони там служили. Поліцейський не повинен боятися, коли щось вибухає або свистить куля. Тому що працівник поліції — він на те й працівник поліції, щоб ризикувати заради життя інших людей", — підкреслив Клименко.

Стрілянина в Києві: що відомо

18 квітня в Голосіївському районі Києва стрілець вийшов із під'їзду, вистрілив у кількох людей біля будинку, зокрема в сім'ю з 12-річним хлопчиком, спустився вулицею Деміївською, де вбив ще двох людей на шляху та дійшов до місцевого супермаркету "Велмарт". Там він знову відкрив вогонь і взяв у заручники покупців та працівників магазину.

На місце оперативно прибули спецпризначенці КОРД, які розпочали штурм будівлі та проведення операції із затримання.

Як заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час брифінгу, правоохоронці близько 40 хвилин намагалися вести переговори зі стрільцем, однак він не реагував на заклики скласти зброю і фактично ігнорував будь-які контакти.

Близько 18:00 стало відомо, що нападника знешкодили під час спецоперації. Заручників вдалося звільнити, їм одразу надали медичну допомогу.

За даними генпрокурора Руслана Кравченка, чоловік, який влаштував стрілянину, був уродженцем Москви. Також повідомляється, що у квартирі, де він проживав, одночасно з подіями виникла пожежа. Окремо військові уточнили, що він використовував гвинтівку Kel-Tec SUB-2000 калібру 9×21 мм.

За словами сусідів, терорист був "інтелігентною людиною".

Стрілянина в Голосіївському районі Києва 18 квітня — чому поліція покинула місце події

Під час стрілянини в Голосіївському районі Києва 18 квітня двоє патрульних поліцейських, за даними з оприлюдненого відео, покинули місце події після пострілів, не надавши допомоги пораненій цивільній особі. Після інциденту міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив провести службове розслідування, а самих правоохоронців на час перевірки відсторонили від виконання обов'язків.

Згодом генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що за фактом неналежного виконання службових обов'язків співробітниками поліції під час стрілянини було розпочато кримінальне провадження. Зокрема, правопорушення кваліфікували за ч. 3 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади.

Також Фокус писав, що 21 квітня в Печерському районному суді Києва обрали запобіжний захід одному з патрульних поліцейських, які зникли з місця події 18 квітня, коли в Голосіївському районі чоловік розстрілював перехожих. Підозрюваний на своє виправдання сказав, що коли стрілець відкрив вогонь, він почав шукати укриття, оскільки перебував на відкритій місцевості, і в його бік стріляли.

Ба більше, суд обрав для поліцейської Ганни Дудіної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави в розмірі 266 тисяч гривень у справі про неналежне реагування під час теракту в столиці. Під час судового засідання вона пояснила, що прибула на виклик про хуліганство, побачила людей без ознак життя, а почувши постріли і не розуміючи їхнього джерела, вирішила шукати укриття.

За обох правоохоронців було внесено застави.