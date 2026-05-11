"Будут жить на полигонах": в Украине стартовали масштабные учения патрульных полицейских

После теракта в Киеве, который произошел в апреле этого года и унес жизни семи человек, в Министерстве внутрених дел Украины решили кардинально усилить подготовку патрульных полицейских. Первые 200 правоохранителей уже совершенствуют свои навыки на полигоне.

Для патрульных полицейских из всех регионов Украины начали масштабные интенсивные учения на полигонах, сообщили в пресс-службе МВД.

По словам главы ведомства Игоря Клименко, правоохранители должны быть готовы реагировать на угрозы военного времени не только вблизи линии фронта, но и в тыловых городах, где риск диверсий, терактов или вооруженных нападений высок.

"Теперь патрульные полицейские будут жить на полигонах поочередно. Это касается всех подразделений сначала патрульной службы, потом мы хотим перейти и в районные подразделения полиции. В качестве инструкторов мы будем привлекать военнослужащих, прошедших боевые действия в составе 1-го и 2-го армейских корпусов Национальной гвардии", — подчеркнул министр внутренних дел.

Программа учений соответствует программе обучения для военнослужащих и построена максимально приближенно к современным вызовам.

По информации МВД, интенсивный курс длится в течение двух недель. Сейчас патрульные проходят комплексную подготовку, объединяющую огневые тренировки, тактическую медицину, психологические тренинги и работу в команде.

В конце курса каждый полицейский сдаст экзамен с моделированием реальных обстоятельств и сценариев, которые могут возникнуть во время несения службы.

На первый заезд учений на полигон прибыли руководители взводов, рот и батальонов патрульной полиции из всех регионов Украины. Каждый из них имеет немалый опыт работы в полиции и регулярно проходил подготовку. Часть полицейских каждый день несет службу в прифронтовых регионах.

Одним из ключевых направлений учений является огневая подготовка. Полицейские овершенствуют навыки обращения с оружием в стрессовых условиях, учатся действовать в составе групп, прикрывать коллег, координировать действия во время штурма помещений и задержания вооруженного преступника.

Особое внимание уделено огневой подготовке Фото: МВД Украины

Также большое внимание уделяется психологической устойчивости патрульных, чтобы в стрессовых ситуациях они могли трезво оценить обстановку и предпринять соответствующие действия.

Отдельный блок подготовки посвящен тактической медицине. Полицейские обновляют знания по остановке критических кровотечений, эвакуации раненых и стабилизации состояния пострадавших до прибытия медиков.

Полицейские отрабатывают навыки тактической медицины Фото: МВД Украины

"Большая часть личного состава прошла через ротации в сводных отрядах. По несколько месяцев они там служили. Полицейский не должен бояться, когда что-то взрывается или свистит пуля. Потому что работник полиции – он на то и работник полиции, чтобы рисковать ради жизни других людей", — подчернул Клименко.

Стрельба в Киеве: что известно

18 апреля в Голосеевском районе Киева стрелок вышел из подъезда, выстрелил в нескольких человек возле дома, в частности в семью с 12-летним мальчиком, спустился по улице Демеевской, где убил еще двух человек на пути и дошел до местного супермаркета "Велмарт". Там он снова открыл огонь и взял в заложники покупателей и работников магазина.

На место оперативно прибыли спецназовцы КОРД, которые начали штурм здания и проведение операции по задержанию.

Как заявил министр внутренних дел Игорь Клименко во время брифинга, правоохранители около 40 минут пытались вести переговоры со стрелком, однако он не реагировал на призывы сложить оружие и фактически игнорировал любые контакты.

Около 18:00 стало известно, что нападавшего обезвредили во время спецоперации. Заложников удалось освободить, им сразу оказали медицинскую помощь.

По данным генпрокурора Руслана Кравченко, мужчина, который устроил стрельбу, был уроженцем Москвы. Также сообщается, что в квартире, где он проживал, одновременно с событиями возник пожар. Отдельно военные уточнили, что он использовал винтовку Kel-Tec SUB-2000 калибра 9×21 мм.

По словам соседей, террорист был "интеллигентным человеком".

Стрельба в Голосеевском районе Киева 18 апреля — почему полиция покинула место происшествия

Во время стрельбы в Голосеевском районе Киева 18 апреля двое патрульных полицейских, по данным из обнародованного видео, покинули место происшествия после выстрелов, не оказав помощи раненому гражданскому лицу. После инцидента министр внутренних дел Игорь Клименко поручил провести служебное расследование, а самих правоохранителей на время проверки отстранили от исполнения обязанностей.

Впоследствии генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время стрельбы было начато уголовное производство. В частности, правонарушение квалифицировали по ч. 3 ст. 367 УК Украины (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности.

Также Фокус писал, что 21 апреля в Печерском районном суде Киева избрали меру пресечения одному из патрульных полицейских, которые скрылись с места происшествия 18 апреля, когда в Голосеевском районе мужчина расстреливал прохожих. Подозреваемый в свое оправдание сказал, что когда стрелок открыл огонь, он начал искать укрытие, поскольку находился на открытой местности, и в его сторону стреляли.

Более того, суд избрал для полицейской Анны Дудиной меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 266 тысяч гривен по делу о ненадлежащем реагировании во время теракта в столице. Во время судебного заседания она объяснила, что прибыла на вызов о хулиганстве, увидела людей без признаков жизни, а услышав выстрелы и не понимая их источника, решила искать укрытие.

За обоих правоохранителей были внесены залоги.