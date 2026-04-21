"Я не могла стрелять туда, где я не вижу": патрульная не признала побег во время теракта в Киеве

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней и залог в размере 266 тысяч гривен для полицейской Анны Дудиной, которая не защитила гражданских во время теракта в столице.

Анна Дудина еще одна полицейская, которая прибыла на вызов во время стрельбы в Киеве 18 апреля, на суде заявила, что не признает служебную халатность и отрицает свой побег, сообщают Новини.LIVE.

На суде она рассказала, что с напарником приехали на вызов о хулиганстве. Увидела тела без признаков жизни и пошла к машине, чтобы положить планшет. Стрелка на тот момент она не видела, но вдруг услышала выстрелы. Не понимая, откуда стреляют и не видя стрелка, она начала искать укрытие. Стрелять без цели во дворе многоэтажки она считала опасным.

"Я отошла, я отошла буквально, я не знаю, метров 30, и я услышала выстрелы. Я не знаю, что происходит, откуда выстрелы. И, конечно, что я буду искать укрытие. Я не видела самого стрелка. Я его тесно не видела, потому что я была уже достаточно на расстоянии. Я его не видела, я не могла достать свое табельное оружие и начать стрелять туда, где я не вижу", — сказала она.

Патрульная дважды пыталась вызвать скорую, но 103 не отвечала. Также она рассказала, что когда выстрелы закончились, уже подъехал второй экипаж, который забрал раненого мальчика и передал Дудиной. Тогда завела мальчика в ресторан и там ожидали скорую.

Какова версия прокурора на суде?

По информации "Суспільне", прокуроры просили для патрульной и ее напарника меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, которую суд удовлетворил. Адвокат Михаил Баховский просил для подозреваемой ночной домашний арест.

Суд арестовал патрульных из Киева

Прокурор Сергей Ходаковский на суде рассказал, что следователи опросили свидетелей, и они рассказали, что патрульные оставили в опасности прохожих, не оказали помощь тем, кто в этом нуждался, а также не приняли необходимые меры, чтобы прекратить стрельбу. К материалам дела добавили видео с боди-камер полицейских, которое ранее показал генпрокурор Руслан Кравченко, а также кадры, снятые очевидцами.

Что сказал другой полицейский Михаил Дробницкий?

Ее напарник Михаил Дробницкий в свое оправдание сказал, что когда стрелок открыл огонь, он начал искать укрытие, поскольку находился на открытой местности, и в его сторону стреляли.

На суде слушали дело о побеге патрульных во время стрельбы в Киеве

"Вышел человек с автоматом и начал вести по мне прицельный огонь. Я начал отходить, потому что находился на открытой местности, чтобы найти укрытие. Во время отхода по мне вели огонь", — сказал он.

Теракт в Киеве: реакция МВД, общества и президента Украины

Во время стрельбы от рук Дмитрия Васильченкова погибли 7 человек, еще более 10 были ранены. Стрелка ликвидировали во время штурма супермаркета, где тот удерживал заложников.

Следователи Службы безопасности Украины квалифицировали события в Голосеевском районе как террористический акт.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что 44-летняя патрульная проходила по конкурсу в Департамент патрульной полиции в 2015 году, в рамках первого набора. Она работала в штабе в Департаменте патрульной полиции. Второму патрульному 27 лет. Он закончил Академию патрульной полиции и пришел служить в начале 2024 года.

После трагедии в Киеве и побега полицейских начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков с позывным "Маршал" подал в отставку.

Президент Зеленский заявил, что после трагедии в Киеве в полиции должны быть пересмотрены все протоколы реагирования, правила подготовки и правила применения оружия для защиты людей.

Напомним, нардеп Роман Костенко назвал поведение сбежавших полицейских позорным, однако считает, что не каждый человек в такой ситуации способен реагировать адекватно.