"Я не могла стрелять туда, где я не вижу": патрульная не признала побег во время теракта в Киеве
Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней и залог в размере 266 тысяч гривен для полицейской Анны Дудиной, которая не защитила гражданских во время теракта в столице.
Анна Дудина еще одна полицейская, которая прибыла на вызов во время стрельбы в Киеве 18 апреля, на суде заявила, что не признает служебную халатность и отрицает свой побег, сообщают Новини.LIVE.
На суде она рассказала, что с напарником приехали на вызов о хулиганстве. Увидела тела без признаков жизни и пошла к машине, чтобы положить планшет. Стрелка на тот момент она не видела, но вдруг услышала выстрелы. Не понимая, откуда стреляют и не видя стрелка, она начала искать укрытие. Стрелять без цели во дворе многоэтажки она считала опасным.
"Я отошла, я отошла буквально, я не знаю, метров 30, и я услышала выстрелы. Я не знаю, что происходит, откуда выстрелы. И, конечно, что я буду искать укрытие. Я не видела самого стрелка. Я его тесно не видела, потому что я была уже достаточно на расстоянии. Я его не видела, я не могла достать свое табельное оружие и начать стрелять туда, где я не вижу", — сказала она.
Патрульная дважды пыталась вызвать скорую, но 103 не отвечала. Также она рассказала, что когда выстрелы закончились, уже подъехал второй экипаж, который забрал раненого мальчика и передал Дудиной. Тогда завела мальчика в ресторан и там ожидали скорую.
Какова версия прокурора на суде?
По информации "Суспільне", прокуроры просили для патрульной и ее напарника меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, которую суд удовлетворил. Адвокат Михаил Баховский просил для подозреваемой ночной домашний арест.
Прокурор Сергей Ходаковский на суде рассказал, что следователи опросили свидетелей, и они рассказали, что патрульные оставили в опасности прохожих, не оказали помощь тем, кто в этом нуждался, а также не приняли необходимые меры, чтобы прекратить стрельбу. К материалам дела добавили видео с боди-камер полицейских, которое ранее показал генпрокурор Руслан Кравченко, а также кадры, снятые очевидцами.
Что сказал другой полицейский Михаил Дробницкий?
Ее напарник Михаил Дробницкий в свое оправдание сказал, что когда стрелок открыл огонь, он начал искать укрытие, поскольку находился на открытой местности, и в его сторону стреляли.
"Вышел человек с автоматом и начал вести по мне прицельный огонь. Я начал отходить, потому что находился на открытой местности, чтобы найти укрытие. Во время отхода по мне вели огонь", — сказал он.
Теракт в Киеве: реакция МВД, общества и президента Украины
Во время стрельбы от рук Дмитрия Васильченкова погибли 7 человек, еще более 10 были ранены. Стрелка ликвидировали во время штурма супермаркета, где тот удерживал заложников.
Следователи Службы безопасности Украины квалифицировали события в Голосеевском районе как террористический акт.
Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что 44-летняя патрульная проходила по конкурсу в Департамент патрульной полиции в 2015 году, в рамках первого набора. Она работала в штабе в Департаменте патрульной полиции. Второму патрульному 27 лет. Он закончил Академию патрульной полиции и пришел служить в начале 2024 года.
После трагедии в Киеве и побега полицейских начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков с позывным "Маршал" подал в отставку.
Президент Зеленский заявил, что после трагедии в Киеве в полиции должны быть пересмотрены все протоколы реагирования, правила подготовки и правила применения оружия для защиты людей.
Напомним, нардеп Роман Костенко назвал поведение сбежавших полицейских позорным, однако считает, что не каждый человек в такой ситуации способен реагировать адекватно.