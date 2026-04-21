"Я не могла стріляти туди, де я не бачу": патрульна не визнала втечу під час теракту у Києві

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів та заставу у розмірі 266 тисяч гривень для поліцейської Ганни Дудіної, яка не захистила цивільних під час теракту в столиці.

Ганна Дудіна ще одна поліцейська, яка прибула на виклик під час стрілянини у Києві 18 квітня, на суді заявила, що не визнає службову недбалість та заперечує свою втечу, повідомляють Новини.LIVE.

На суді вона розповіла, що із напарником приїхали на виклик про хуліганство. Побачила тіла без ознак життя і пішла до машини, щоб покласти планшет. Стрілка на той момент вона не бачила, але раптом почула постріли. Не розуміючи, звідки стріляють і не бачачи стрільця, вона почала шукати укриття. Стріляти без мети у дворі багатоповерхівки вона вважала небезпечним.

"Я відійшла, я відійшла буквально, я не знаю, метрів 30, і я почула постріли. Я не знаю, що відбувається, звідки постріли. І, звісно, що я буду шукати укриття. Я не бачила самого стрілка. Я його тісно не бачила, тому що я була вже досить на відстані. Я його не бачила, я не могла дістати свою табельну зброю і почати стріляти туди, де я не бачу", — сказала вона.

Відео дня

Патрульна двічі намагалася викликати швидку, але 103 не відповідала. Також вона розповіла, що коли постріли закінчилися, вже під'їхав другий екіпаж, який забрав пораненого хлопчика та передав Дудіною. Тоді завела хлопчика в ресторан і там очікували на швидку.

Яка версія прокурора на суді?

За інформацією "Суспільне", прокурори просили для патрульної та її напарника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, який суд задовольнив. Адвокат Михайло Баховський просив для підозрюваної нічний домашній арешт.

Суд арештував патрульних з Києва

Прокурор Сергій Ходаковський на суді розповів, що слідчі опитали свідків, і вони розповіли, що патрульні залишили в небезпеці перехожих, не надали допомогу тих, хто цього потребував, а також не вжили необхідних заходів, щоб припинити стрілянину. До матеріалів справи додали відео з боді-камер поліцейських, яке раніше показав генпрокурор Руслан Кравченко, а також кадри, зняті очевидцями.

Що сказав інший поліцейський Михайло Дробницький?

Її напарник Михайло Дробницький на своє виправдання сказав, що коли стрілець відкрив вогонь, він почати шукати укриття, оскільки перебував на відкритій місцевості, і в його бік стріляли.

На суді слухала справу про втечу патрульних під час стрілянини у Києві

"Вийшла людина з автоматом і почала вести по мені прицільний вогонь. Я почав відходити, тому що перебував на відкритій місцевості, щоб знайти укриття. Під час відходу по мені вели вогонь", — сказав він.

Теракт у Києві: реакція МВС, суспільства та президента України

Під час стрілянини від рук Дмитра Васильченкова загинули 7 людей, ще понад 10 були поранені. Стрільця ліквідували під час штурму супермаркету, де той утримував заручників.

Слідчі Служби безпеки України кваліфікували події в Голосіївському районі як терористичний акт.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що 44-річна патрульна проходила за конкурсом до Департаменту патрульної поліції у 2015 році, в рамках першого набору. Вона працювала в штабі в Департаменті патрульної поліції. Другому патрульному 27 років. Він закінчив Академію патрульної поліції і прийшов служити на початку 2024 року.

Після трагедії в Києві та втечі поліцейських начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков із позивним "Маршал" подав у відставку.

Президент Зеленський заявив, що після трагедії в Києві в поліції мають бути переглянуті всі протоколи реагування, правила підготовки та правила застосування зброї для захисту людей.

Нагадаємо, нардеп Роман Костенко назвав поведінку поліцейських, які втекли, ганебною, проте вважає, що не кожна людина в такій ситуації здатна реагувати адекватно.