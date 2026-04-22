Теракт в Киеве: за подозреваемых в халатности патрульных внесли залог, детали

В Киеве за двух патрульных полицейских, подозреваемых в служебной халатности во время стрельбы в Голосеевском районе, внесли залог. Речь идет о правоохранителях, которые, по версии следствия, покинули место происшествия во время инцидента.

Как пишет издание "Суспільне", ссылаясь на информацию Киевской городской прокуратуры, за Михаила Дробницкого и Анну Дудину уплатили залог в размере 266 тысяч гривен за каждого.

По данным следствия, оба полицейских являются фигурантами дела о служебной халатности, связанной со стрельбой в Голосеевском районе столицы. Правоохранителей подозревают в том, что во время инцидента они покинули место происшествия и не выполнили должным образом свои служебные обязанности.

Накануне, 21 апреля, Печерский районный суд Киева избрал для них меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога. Его размер определили в 266 240 гривен для каждого из подозреваемых.

В день решения суда, 22 апреля, адвокат полицейских Михаил Баховский сообщал, что сторона защиты готовит апелляционные жалобы и работает над сбором средств для внесения залога. Впоследствии стало известно, что необходимые суммы были уплачены, и подозреваемые могут выйти из-под стражи в соответствии с условиями меры пресечения.

Стрельба в Голосеевском районе Киева 18 апреля — почему полиция покинула место происшествия

Напомним, что во время стрельбы в Голосеевском районе Киева 18 апреля двое патрульных полицейских, по данным из обнародованного видео, покинули место происшествия после выстрелов, не оказав помощи раненому гражданскому лицу. После инцидента министр внутренних дел Игорь Клименко поручил провести служебное расследование, а самих правоохранителей на время проверки отстранили от исполнения обязанностей.

Впоследствии генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время стрельбы было начато уголовное производство. В частности, правонарушение квалифицировали по ч. 3 ст. 367 УК Украины (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности.

Также Фокус писал, что 21 апреля в Печерском районном суде Киева избрали меру пресечения одному из патрульных полицейских, которые скрылись с места происшествия 18 апреля, когда в Голосеевском районе мужчина расстреливал прохожих. Подозреваемый в свое оправдание сказал, что когда стрелок открыл огонь, он начал искать укрытие, поскольку находился на открытой местности, и в его сторону стреляли.

Более того, суд избрал для полицейской Анны Дудиной меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 266 тысяч гривен по делу о ненадлежащем реагировании во время теракта в столице. Во время судебного заседания она объяснила, что прибыла на вызов о хулиганстве, увидела людей без признаков жизни, а услышав выстрелы и не понимая их источника, решила искать укрытие.