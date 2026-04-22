Теракт у Києві: за підозрюваних у недбалості патрульних внесли заставу, деталі

У Києві за двох патрульних поліцейських, підозрюваних у службовій недбалості під час стрілянини в Голосіївському районі, внесли заставу. Йдеться про правоохоронців, які, за версією слідства, залишили місце події під час інциденту.

Як пише видання "Суспільне", посилаючись на інформацію Київської міської прокуратури, за Михайла Дробницького та Анну Дудіну сплатили заставу у розмірі 266 тисяч гривень за кожного.

За даними слідства, обидва поліцейські є фігурантами справи про службову недбалість, пов’язану зі стріляниною у Голосіївському районі столиці. Правоохоронців підозрюють у тому, що під час інциденту вони залишили місце події та не виконали належним чином свої службові обов’язки.

Напередодні, 21 квітня, Печерський районний суд Києва обрав для них запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави. Її розмір визначили у 266 240 гривень для кожного з підозрюваних.

У день рішення суду, 22 квітня, адвокат поліцейських Михайло Баховський повідомляв, що сторона захисту готує апеляційні скарги та працює над збором коштів для внесення застави. Згодом стало відомо, що необхідні суми були сплачені, і підозрювані можуть вийти з-під варти відповідно до умов запобіжного заходу.

Нагадаємо, що під час стрілянини у Голосіївському районі Києва 18 квітня двоє патрульних поліцейських, за даними з оприлюдненого відео, залишили місце події після пострілів, не надавши допомоги пораненій цивільній особі. Після інциденту міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив провести службове розслідування, а самих правоохоронців на час перевірки відсторонили від виконання обов’язків.

Згодом генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час стрілянини було розпочато кримінальне провадження. Зокрема, правопорушення кваліфікували за ч. 3 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади.

Також Фокус писав, що 21 квітня у Печерському районному суді Києва обрали запобіжний захід одному з патрульних поліцейських, які втекли з місця події 18 квітня, коли в Голосіївському районі чоловік розстрілював перехожих. Підозрюваний на своє виправдання сказав, що коли стрілець відкрив вогонь, він почати шукати укриття, оскільки перебував на відкритій місцевості, і в його бік стріляли.

Ба більше, суд обрав для поліцейської Ганни Дудіної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 266 тисяч гривень у справі щодо неналежного реагування під час теракту в столиці. Під час судового засідання вона пояснила, що прибула на виклик про хуліганство, побачила людей без ознак життя, а почувши постріли й не розуміючи їхнього джерела, вирішила шукати укриття.