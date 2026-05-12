Чи загрожує Україні дефіцит сироватки від сказу: у МОЗ відповіли

7 травня ЗМІ облетіла інформація, що в Києві виникла критична нестача антирабічного імуноглобуліну — препарату, який застосовують у разі важких укусів тваринами та ризику зараження сказом.

У Міністерстві охорони здоров'я цю інформацію спростували, про що йдеться у відповіді відомства на офіційний запит "Телеграфа".

Там заявили, що повідомлення про відсутність у Києві сироватки проти сказу не відповідають дійсності, а в Україні є достатній запас препарату станом на травень.

У відповіді МОЗ підкреслюється, що всі відповідальні відомства регулярно проводять моніторинг забезпечення регіонів антирабічними сироватками.

"За результатами моніторингу, у разі необхідності, здійснюється оперативний перерозподіл залишків як між регіонами, так і між постачальниками послуг", — ідеться в документі.

У 2026 році державним підприємством "Медичні закупівлі України" було закуплено антирабічного імуноглобуліну 17 391 флакон. Липень 2026 року — орієнтовний термін постачання препарату в країну.

У МОЗ також повідомили, яка кількість сироватки проти сказу в Україні зараз. Так, у Дніпропетровській області її 780 флаконів, у Запорізькій — 80, у Львівській — 207, в Одеській 237, у Харківській — 209, а в Києві — 145 флаконів.

Загальна кількість флаконів антирабічного імуноглобуліну в Україні становить 4821.

Співробітники відомства додали, що наразі працюють із партнерами для налагодження додаткових шляхів постачання. Так, за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я досягнуто домовленостей про отримання антирабічного імуноглобуліну як гуманітарної допомоги.

Очікуваний термін поставки — червень-липень 2026 року.

У Київському центрі контролю та профілактики хвороб уточнили, що в чотирьох визначених закладах охорони здоров'я столиці є антирабічний імуноглобулін:

КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня №1" — 10 флаконів;

КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня №2" — 10 флаконів;

КНП "КМКЛ №12" — 10 флаконів;

КНП "КМКЛ №4" — 80 флаконів.

Також сформовано стратегічний резерв — 35 флаконів препарату.

У ЦКПБ наголосили, що антирабічний імуноглобулін призначають тільки за високого ризику інфікування — зокрема, за важких або множинних укусів, укусів у ділянці голови, шиї, кистей рук або в разі ослинення слизових.

