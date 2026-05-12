Грозит ли Украине дефицит сыворотки от бешенства: в Минздраве ответили

7 мая СМИ облетела информация, что в Киеве возникла критическая нехватка антирабического иммуноглобулина — препарата, который применяют в случае тяжелых укусов животными и риска заражения бешенством.

В Министерстве здравоохранения эту информацию опровергли, о чем говорится в ответе ведомства на официальный запрос "Телеграфа".

Там заявили, что сообщения об отсутствии в Киеве сыворотки против бешенства не соответствуют действительности, а в Украине есть достаточный запас препарата по состоянию на май.

В ответе Минздрава подчеркивается, что все ответственные ведомства регулярно проводят мониторинг обеспечения регионов антирабическими сыворотками.

"По результатам мониторинга, в случае необходимости, осуществляется оперативное перераспределение остатков как между регионами, так и между поставщиками услуг", — говорится в документе.

В 2026 году государственным предприятием "Медицинские закупки Украины" было закуплено антирабического иммуноглобулина 17 391 флакон. Июль 2026 года — ориентировочный срок поставки препарата в страну.

В Минздраве также сообщили, какое количество сыворотки против бешенства в Украине сейчас. Так, в Днепропетровской области ее 780 флаконов, в Запорожской — 80, во Львовской — 207, в Одесской 237, в Харьковской — 209, а в Киеве — 145 флаконов.

Общее количество флаконов антирабического иммуноглобулина в Украине составляет 4821.

Сотрудники ведомства добавили, что сейчас работают с партнерами для налаживания дополнительных путей поставки. Так, при поддержке Всемирной организации здравоохранения достигнуты договоренности о получении антирабического иммуноглобулина в качестве гуманитарной помощи.

Ожидаемый срок поставки — июнь-июль 2026 года.

В Киевском центре контроля и профилактики болезней уточнили, что в четырех определенных учреждениях здравоохранения столицы имеется антирабический иммуноглобулин:

КНП "Киевская городская детская клиническая больница №1" — 10 флаконов;

КНП "Киевская городская детская клиническая больница №2" — 10 флаконов;

КНП "КМКБ №12" — 10 флаконов;

КНП "КМКБ №4" — 80 флаконов.

Также сформирован стратегический резерв — 35 флаконов препарата.

В ЦКПБ подчеркнули, что антирабический иммуноглобулин назначают только при высоком риске инфицирования — в частности, при тяжелых или множественных укусах, укусах в области головы, шеи, кистей рук или при ослюнении слизистых.

Напомним, в ноябре прошлого года во Львове умерла женщина после укуса кота. Позже врачи обнаружили симптомы бешенства.

Также сообщалось, что невиданное годами коровье бешенство неожиданно проявилось в США.