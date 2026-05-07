Киев на грани дефицита лекарств от бешенства: запасов осталось критически мало, — СМИ

В Киеве возникла критическая нехватка антирабического иммуноглобулина — препарата, который применяют в случае тяжелых укусов животными и риска заражения бешенством. По состоянию на начало мая препарат остался только в трех столичных медучреждениях.

В столице медики заявляют о проблеме с антирабическим иммуноглобулином — препаратом, который используют в случаях тяжелых укусов животными. Особое беспокойство вызывает начало весенне-летнего сезона, когда жители чаще выезжают на природу и контактируют с дикими или бездомными животными, передает ТСН.

По состоянию на 1 мая антирабический иммуноглобулин был доступен только в трех из четырех определенных медицинских учреждений Киева, где его должны вводить пациентам. Врачи отмечают, что в случае увеличения количества тяжелых укусов имеющихся запасов может не хватить.

В Киевском городском центре контроля и профилактики болезней сообщили, что за четыре месяца 2026 года из-за укусов животных за помощью обратились 1210 человек. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года таких обращений было 1208. Среди детей в этом году зафиксировали 192 обращения, тогда как в прошлом году — 205.

Количество назначений антирабического лечения также возросло. Если за первые четыре месяца 2025 года лечение назначили 336 пациентам, то в этом году — уже 406. Комбинированный курс иммунизации, который предусматривает введение вакцины и иммуноглобулина, прошли 30 человек, тогда как в прошлом году — 29.

"Здесь важно понимать, что против бешенства есть вакцина и есть иммуноглобулин — это разные вещи. Люди это часто путают. Что касается вакцины против бешенства, то в наличии в медицинских учреждениях Киева есть 3023 дозы. По антирабическому иммуноглобулину, то его остатки составляют 30 флаконов в трех медицинских учреждениях Киева. В случае увеличения количества тяжелых укусов этого может оказаться недостаточно, потому что именно сейчас весенне-летний сезон, когда часто случаются случаи бешенства, люди массово выходят на природу и вероятность случаев укусов возрастает", — рассказала Наталья Гунченко, заместитель директора Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Она отметила, что иммуноглобулин применяют в тяжелых случаях укусов вместе с вакциной. Решение о его использовании принимают врачи-травматологи и хирурги в зависимости от вида животного, места укуса и характера раны.

В Центре контроля и профилактики болезней объяснили, что занимаются распределением иммунобиологических препаратов, которые поступают с государственного уровня в медицинские учреждения Киева. Там также обратили внимание на дополнительную потребность столицы в антирабическом иммуноглобулине и сообщили, что уже обратились по этому поводу в Министерство здравоохранения Украины.

При этом вакцина против бешенства поступает в столичные травмпункты или за средства государственного бюджета, или как гуманитарная помощь, и сейчас ее запасов достаточно. Проблема касается именно антирабического иммуноглобулина.

Наталья Гунченко также сообщила, что в киевские медицинские учреждения нередко обращаются жители других областей. По ее словам, регионы должны самостоятельно обеспечивать своих жителей необходимыми препаратами, ведь объем поставок распределяется в зависимости от численности населения и статистики укусов в предыдущие годы.

Она подчеркнула, что проблема дефицита иммуноглобулина остается актуальной так же, как и в прошлом году. По словам специалиста, нынешний резерв препарата в Киеве недостаточен, а сам иммуноглобулин поступает централизованно — или как гуманитарная помощь от международных партнеров, или закупается за государственные средства. На складах препарата пока нет, поскольку весь имеющийся объем уже распределили между медицинскими учреждениями.

В ЦКПХ подчеркнули, что обеспечение антирабическим иммуноглобулином относится к компетенции Министерства здравоохранения Украины. В то же время в ведомстве уверяют, что ситуация в Киеве находится под контролем, а пациентам с тяжелыми случаями укусов необходимую помощь будут оказывать.

Также специалисты напомнили, что в Киеве регистрируют все случаи укусов людей животными. Если у животного подтверждают бешенство, Центр контроля и профилактики болезней сотрудничает с Госпродпотребслужбой: ветеринарные специалисты занимаются животным, а врачи — лечением пострадавшего. По итогам первого квартала 2026 года случаев бешенства среди людей в столице не обнаружили, однако случаи бешенства среди животных в Киеве фиксировались.

