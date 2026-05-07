Київ на межі дефіциту ліків від сказу: запасів лишилося критично мало, — ЗМІ

У Києві виникла критична нестача антирабічного імуноглобуліну — препарату, який застосовують у разі важких укусів тваринами та ризику зараження сказом. Станом на початок травня препарат залишився лише у трьох столичних медзакладах.

У столиці медики заявляють про проблему з антирабічним імуноглобуліном — препаратом, який використовують у випадках важких укусів тваринами. Особливе занепокоєння викликає початок весняно-літнього сезону, коли мешканці частіше виїжджають на природу та контактують із дикими або безпритульними тваринами, передає ТСН.

Станом на 1 травня антирабічний імуноглобулін був доступний лише у трьох із чотирьох визначених медичних закладів Києва, де його мають вводити пацієнтам. Лікарі наголошують, що в разі збільшення кількості важких укусів наявних запасів може не вистачити.

У Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що за чотири місяці 2026 року через укуси тварин по допомогу звернулися 1210 осіб. Для порівняння, за аналогічний період минулого року таких звернень було 1208. Серед дітей цього року зафіксували 192 звернення, тоді як торік – 205.

Кількість призначень антирабічного лікування також зросла. Якщо за перші чотири місяці 2025 року лікування призначили 336 пацієнтам, то цього року – вже 406. Комбінований курс імунізації, який передбачає введення вакцини та імуноглобуліну, пройшли 30 людей, тоді як торік – 29.

"Тут важливо розуміти, що проти сказу є вакцина і є імуноглобулін — це різні речі. Люди це часто плутають. Щодо вакцини проти сказу, то у наявності у медичних закладах Києва є 3023 дози. Щодо антирабічного імуноглобуліну, то його залишки становлять 30 флаконів у трьох медичних закладах Києва. У разі збільшення кількості тяжких укусів цього може виявитися недостатньо, бо саме зараз весняно-літній сезон, коли часто трапляються випадки сказу, люди масово виходять на природу і вірогідність випадків укусів зростає", — розповіла Наталія Гунченко, заступниця директора Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Вона зазначила, що імуноглобулін застосовують у тяжких випадках укусів разом із вакциною. Рішення про його використання ухвалюють лікарі-травматологи та хірурги залежно від виду тварини, місця укусу та характеру рани.

У Центрі контролю та профілактики хвороб пояснили, що займаються розподілом імунобіологічних препаратів, які надходять із державного рівня до медичних закладів Києва. Там також звернули увагу на додаткову потребу столиці в антирабічному імуноглобуліні та повідомили, що вже звернулися з цього приводу до Міністерства охорони здоров’я України.

При цьому вакцина проти сказу надходить у столичні травмпункти або за кошти державного бюджету, або як гуманітарна допомога, і наразі її запасів достатньо. Проблема стосується саме антирабічного імуноглобуліну.

Наталія Гунченко також повідомила, що до київських медичних закладів нерідко звертаються мешканці інших областей. За її словами, регіони повинні самостійно забезпечувати своїх жителів необхідними препаратами, адже обсяг постачань розподіляється залежно від чисельності населення та статистики укусів у попередні роки.

Вона наголосила, що проблема дефіциту імуноглобуліну залишається актуальною так само, як і торік. За словами фахівчині, нинішній резерв препарату в Києві є недостатнім, а сам імуноглобулін надходить централізовано — або як гуманітарна допомога від міжнародних партнерів, або закуповується за державні кошти. На складах препарату наразі немає, оскільки весь наявний обсяг уже розподілили між медичними установами.

У ЦКПХ підкреслили, що забезпечення антирабічним імуноглобуліном належить до компетенції Міністерства охорони здоров’я України. Водночас у відомстві запевняють, що ситуація у Києві перебуває під контролем, а пацієнтам із тяжкими випадками укусів необхідну допомогу надаватимуть.

Також фахівці нагадали, що у Києві реєструють усі випадки укусів людей тваринами. Якщо у тварини підтверджують сказ, Центр контролю та профілактики хвороб співпрацює з Держпродспоживслужбою: ветеринарні спеціалісти займаються твариною, а лікарі – лікуванням постраждалого. За підсумками першого кварталу 2026 року випадків сказу серед людей у столиці не виявили, однак випадки сказу серед тварин у Києві фіксувалися.

