"Я этого не знала": украинка рассказала, почему ее развернули на границе с Польшей
Анна Кобзарь поделилась неприятной историей, которая с ней произошла во время пересечения украинско-польской границы. Как выяснилось, в багаже женщины было слишком много упаковок одного медицинского препарата, а это запрещено официальными правилами.
Украинка не знала, что нельзя перевозить через украинско-польскую границу шесть и более одинаковых упаковок с таблетками. По ее словам, это были препараты, купленные по акции, упакованные по три штуки, хотя в чеке указывалась цена за одну упаковку. Почему сложилась такая конфликтная ситуация, — читайте далее в материале Фокуса.
Пересечение польской границы
"Я этого не знала... Тупо до*лась ку*ва на границе. Сказала, ни фига. Надо вернуться в Украину и сделать одну упаковку. Я просто в шоке! Отстояла очередь... Ну а что я могу сделать? Вернулась, рыдала. Наши ребята-пограничники сказали, что такое происходит постоянно", — рассказывает она в своем TikTok (@annushkakobzar).
Женщине пришлось возвращаться, снова стоять в очереди и проходить процедуру пересечения границы.
"Выбросили... Они помогли. Меня без очереди пропустили. Я снова прошла (границу — Ред.). Отстояла очередь. Уже к ней (пограничнице — Ред.) не пошла, пошла к другому мужику-пограничнику. Он посмотрел и спросил: "Почему госпожу вернули?". Я ему объяснила, показала эти таблетки, что они запакованы. Он так посмотрел на меня, улыбнулся — типа, из-за какой-то хе*ни. Ну и все. Слава Богу он даже не смотрел мой рюкзак, там больше ничего такого не было. Пропустил меня, и я прошла границу... Она там на меня кричала, что я должна знать", — вспоминает Анна.
Украинка убеждена, что это произошло исключительно из-за субъективного фактора.
Другие истории
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинка по имени Алена предупредила, как нужно обращаться с хлебом в Польше, чтобы не заплатить штраф в почти 6 тысяч гривен.
- Украинка призналась, что она не смогла принять правила жизни в Германии и сбежала из страны.
Кроме того, девушка рассказала о ценах на продукты в Польше в 2026 году.