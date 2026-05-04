"Я цього не знала": українка розповіла, чому її розвернули на кордоні з Польщею

Анна Кобзар поділилась неприємною історією, що з нею сталася під час перетину українсько-польського кордону. Як з’ясувалося, у багажі жінки було надто багато упаковок одного медичного препарату, а це заборонено офіційними правилами.

Українка не знала, що не можна перевозити через українсько-польський кордон шість та більше однакових упаковок з таблетками. За її словами, це були препарати, куплені по акції, запаковані по три штуки, хоча у чеку вказувалась ціна за одну упаковку. Чому склалась така конфліктна ситуація, — читайте далі у матеріалі Фокусу.

Перетин польського кордону

"Я цього не знала… Тупо до*лась та ку*ва на кордоні. Сказала, ні фіга. Треба повернутися в Україну та зробити одну упаковку. Я просто в шоці! Відстояла чергу… Ну а що я можу зробити? Повернулась, ридала. Наші хлопці-прикордонники сказали, що таке стається постійно", — розповідає вона у своєму TikTok (@annushkakobzar).

Анна Кобзар була змушена двічі стояти в черзі на кордоні Фото: TikTok

Жінці довелося повертатися, знову стояти в черзі й проходити процедуру перетину кордону.

"Викинули… Вони допомогли. Мене без черги пропустили. Я знову пройшла (кордон — Ред.). Відстояла чергу. Уже до неї (прикордонниці — Ред.) не пішла, пішла до іншого мужика-прикордонника. Він подивився і запитав: "Чому пані повернули?". Я йому пояснила, показала ці таблетки, що вони запаковані. Він так подивився на мене, посміхнувся — типу, через якусь хе*ню. Ну і все. Дякувати Богу він навіть не дивився мій рюкзак, там більше нічого такого не було. Пропустив мене, і я пройшла кордон… Вона там на мене кричала, що я мушу знати", — пригадує Анна.

Українка переконана, що це сталося виключно через суб’єктивний фактор.

