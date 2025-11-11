Во Львове умерла женщина после укуса кота: врачи обнаружили симптомы бешенства

Во Львове, в областной инфекционной больнице умерла 40-летняя женщина с Волыни, у которой после укуса кота развилось бешенство. По данным медиков, болезнь невозможно вылечить, и шансов выжить у пациентки не было.

Как сообщила "Суспільному" заведующая 4-го диагностического отделения Львовской областной инфекционной больницы Тамила Алексанян, женщину госпитализировали 1 ноября уже в тяжелом состоянии. До этого ее лечили в Волынской больнице с подозрением на энцефалит, однако состояние пациентки резко ухудшилось.

По словам медика, во Львов женщину привезли в бессознательном состоянии с судорогами. После обследования появились характерные симптомы бешенства — судороги всех мышц, слюнотечение и паралитическая стадия. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти ее не удалось.

"Она умерла. В стадии судорог аппарат поддерживал ее дыхание, поэтому процесс был более длительным. Затем наступила паралитическая стадия, когда развился паралич дыхания и сердца", — сообщила Тамила Алексанян.

Медики уточнили, что предварительный диагноз — бешенство — требует лабораторного подтверждения. В Украине прижизненно такие исследования не проводят, поэтому материалы направят в лабораторию в Киеве.

Родственники умершей рассказали, что 8 августа женщина подобрала бездомного кота, когда возвращалась с кладбища. Животное укусило ее, однако ни сама пострадавшая, ни врачи не придали этому значения. Дальнейшая судьба кота неизвестна.

По информации врачей, в случае укуса или царапин от неизвестного животного нужно немедленно обращаться в травмпункт и пройти курс антирабических прививок. Если животное можно наблюдать в течение 10 суток и оно остается живым, вакцинацию не проводят. Если же животное погибает — лечение необходимо начать сразу.

Напомним, бешенство является смертельным вирусным заболеванием, которое поражает нервную систему человека и животных. Единственным способом предотвратить развитие болезни является своевременное введение вакцины после укуса или контакта с потенциально инфицированным животным.

