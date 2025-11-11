У Львові померла жінка після укусу кота: лікарі виявили симптоми сказу

У Львові, в обласній інфекційній лікарні померла 40-річна жінка з Волині, у якої після укусу кота розвинувся сказ. За даними медиків, хворобу неможливо вилікувати, і шансів вижити у пацієнтки не було.

Як повідомила "Суспільному" завідувачка 4-го діагностичного відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Таміла Алексанян, жінку госпіталізували 1 листопада вже у тяжкому стані. До цього її лікували у Волинській лікарні з підозрою на енцефаліт, проте стан пацієнтки різко погіршився.

За словами медикині, до Львова жінку привезли у несвідомому стані з судомами. Після обстеження з’явилися характерні симптоми сказу — судоми всіх м’язів, слинотеча та паралітична стадія. Пацієнтку під’єднали до апарата штучної вентиляції легень, але врятувати її не вдалося.

"Вона померла. У стадії судом апарат підтримував її дихання, тому процес був тривалішим. Потім настала паралітична стадія, коли розвинувся параліч дихання та серця", — повідомила Таміла Алексанян.

Медики уточнили, що попередній діагноз — сказ — потребує лабораторного підтвердження. В Україні прижиттєво такі дослідження не проводять, тому матеріали направлять до лабораторії в Києві.

Родичі померлої розповіли, що 8 серпня жінка підібрала бездомного кота, коли поверталася з кладовища. Тварина вкусила її, однак ні сама постраждала, ні лікарі не надали цьому значення. Подальша доля кота невідома.

За інформацією лікарів, у разі укусу або подряпин від невідомої тварини потрібно негайно звертатися до травмпункту та пройти курс антирабічних щеплень. Якщо тварину можна спостерігати протягом 10 діб і вона залишається живою, вакцинацію не проводять. Якщо ж тварина гине — лікування необхідно почати одразу.

Нагадаємо, сказ є смертельним вірусним захворюванням, яке уражає нервову систему людини та тварин. Єдиним способом запобігти розвитку хвороби є своєчасне введення вакцини після укусу або контакту з потенційно інфікованою твариною.

