В Україні зросла кількість тварин, які захворіли на сказ: експерт назвав причину

В Україні фіксують зростання кількості тварин, інфікованих вірусом сказу.

Однією з головних причин цього явища стала війна в країні, розповів в ефірі каналу "Київ 24" фахівець державної установи "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб" МОЗ України Андрій Косінов

"Якщо раніше кількість тварин була меншою, бо були люди, які ходили на полювання, то зараз це заборонено, і ми маємо збільшення цих тварин. Побічний ефект від цього, що більше тварин хворітимуть на сказ. І таку тенденцію ми бачимо в цифрах", — наголосив гість ефіру.

Буквально напередодні стало відомо, що будинок відпочинку "Конча-Заспа" під Києвом і 10-кілометрову територію навколо нього закрили на карантин через виявлення хворої на сказ лисиці.

За інформацією "Укрінформу" з посиланням на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, за перше півріччя 2025 року (січень-червень) в Україні позитивний діагноз було встановлено у 671 тварини. Із них 2 у котів — 224 випадки, у собак — 216, у червоних лисиць — 89.

Сказ: що потрібно знати про смертельно небезпечне захворювання

Сказ (рабівірус) — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без своєчасно розпочатого лікування стає невиліковним — 100% хворих людей помирають.

Головними переносниками сказу є дикі тварини: лисиці, кажани, щури, їжаки, єноти.

Людина або тварина може заразитися сказом, якщо їх укусить, подряпає або обслюнявить пошкоджені шкірні покриви інфікована тварина.

Як діяти, якщо вас вкусила скажена тварина або на рану потрапила її слина

ретельно (не менше 10-15 хвилин) промивати місце ураження проточною водою з милом;

обробити краї рани або подряпини антисептиком або спиртовим розчином і накласти асептичну пов'язку;

якщо рана сильно кровить або це артеріальна кровотеча — потрібно терміново викликати швидку медичну допомогу;

якомога швидше звернутися по допомогу для проведення щеплення антирабічною вакциною. Графік вакцинації складається з 5 щеплень: 0-й день (день звернення до лікаря), а потім у третій, сьомий, 14-й і 28-й. Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання в 96-99% випадків.

Правила профілактики сказу

не контактувати з дикими та безпритульними тваринами;

вакцинувати домашніх тварин проти сказу;

у разі укусу або подряпини тварини негайно звертатися до медичного закладу.

