В Украине выросло количество животных, заболевших бешенством: эксперт назвал причину

В Украине фиксируют рост количества животных, инфицированных вирусом бешенства.

Одной из главных причин этого явления стала война в стране, рассказал в эфире канала "Киев 24" специалист государственного учреждения "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней" Минздрава Украины Андрей Косинов

"Если раньше количество животных было меньше, потому что были люди, которые ходили на охоту, то сейчас это запрещено, и мы имеем увеличение этих животных. Побочный эффект от этого, что больше животных будут болеть бешенством. И такую тенденцию мы видим в цифрах", – подчеркнул гость эфира.

Буквально накануне стало известно, что дом отдыха "Конча-Заспа" под Киевом и 10-километровую территорию вокруг него закрыли на карантин из-за обнаружения больной бешенством лисы.

По информации "Укринформа" со ссылкой на Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, за первое полугодие 2025 года (январь-июнь) в Украине положительный диагноз был установлен у 671 животных. Из них 2 у кошек – 224 случая, у собак – 216, у красных лис – 89.

Бешенство: что нужно знать о смертельно опасном заболевании

Бешенство (рабивирус) – это вирусное заболевание, которое имеет самый высокий уровень смертности среди всех инфекционных болезней для человека. Вирус бешенства поражает центральную нервную систему и после появления симптомов без своевременно начатого лечения становится неизлечимым – 100% больных людей умирают.

Главными переносчиками бешенства являются дикие животные: лисы, летучие мыши, крысы, ежи, еноты.

Человек или животное может заразиться бешенством, если их укусит, поцарапает или обслюнявит поврежденные кожные покровы инфицированное животное.

Как действовать, если вас укусило бешеное животное или на рану попала его слюна

тщательно(не менее 10-15 минут) промывать место поражения проточной водой с мылом;

обработать края раны или царапины антисептиком или спиртовым раствором и наложить асептическую повязку;

если рана сильно кровит или это артериальное кровотечение – нужно срочно вызвать скорую медицинскую помощь;

как можно скорее обратиться за помощью для проведения прививки антирабической вакциной. График вакцинации состоит из 5 прививок: 0-й день (день обращения к врачу), а затем в третий, седьмой, 14-й и 28-й. Антирабическая вакцина предотвращает возникновение заболевания в 96–99% случаев.

Правила профилактики бешенства

не контактировать с дикими и беспризорными животными;

вакцинировать домашних животных против бешенства;

в случае укуса или царапины животного немедленно обращаться в медицинское учреждение.

Напомним, в двух городах Киевской области обнаружили бешенство у животных.

Также ранее сообщалось, что невиданное годами коровье бешенство неожиданно проявилось в США.