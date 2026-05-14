У Львові двоє іноземців та українець загинули на будівництві: деталі

Три людини загинули на приватному будівельному майданчику у Львові внаслідок нещасного випадку.

Трагедія сталася 14 травня, повідомили в регіональному управлінні поліції.

За інформацією правоохоронців, близько 14:07 надійшло повідомлення про те, що на будмайданчику по вулиці Очеретяний, 31 у Львові з висоти 15-го поверху впала будівельна люлька з працівниками.

Унаслідок падіння загинули троє чоловіків. За попередньою інформацією, двоє загиблих — громадяни Туреччини, ще один — українець.

Люлька з працівниками зірвалася і впала вниз Фото: Нацполiцiя Украiни

На місці працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та співробітники інших служб відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1. Правоохоронці встановлюють особи загиблих та всі обставини події.

Відео дня

Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).

Напередодні повідомлялося, що нардеп Георгій Мазурашу під час виступу у Верховній Раді України розповів, що в Чернівцях кілька тижнів тому 50 військовослужбовців ТЦК прийшли на один із будівельних майданчиків, де перебували робітники. Частина чоловіків у цей момент працювала на висоті між третім і четвертим поверхами, а для того, щоб спустити їх донизу, нібито залучали співробітників ДСНС.

Нагадаємо, яка професія є найбільш затребуваною в Україні.