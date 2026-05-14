Во Львове два иностранца и украинец погибли на стройке: детали
Три человека погибли на частной строительной площадкево Львове в результате несчастного случая.
Трагедия произошла 14 мая, сообщили в региональном управлении полиции.
По информации правоохранителей, около14:07 поступило сообщение о том, что на стройплощадке по улице Очеретяний, 31 во Львове с высоты 15-го этажа упала строительная люлька с работниками.
В результате падения погибли трое мужчин. По предварительной информации, двое погибших – граждане Турции, еще один – украинец.
На месте работают следственно-оперативная группа, криминалисты и сотрудники других служб отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1. Правоохранители устанавливают личности погибших и все обстоятельства происшествия.
Возбуждено уголовное проиводство по ч. 2 ст. 272 УК Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей).
Накануне сообщалось, что нардеп Георгий Мазурашу во время выступления в Верховной Раде Украины рассказал, что в Черновцах несколько недель назад 50 военнослужащих ТЦК пришли на одну из строительных площадок, где находились рабочие. Часть мужчин в этот момент работала на высоте между третьим и четвертым этажами, а для того, чтобы спустить их вниз, якобы привлекали сотрудников ГСЧС.
