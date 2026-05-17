Триватиме майже два роки: у Києві відремонтують тунель метро між "Тараса Шевченка" та "Почайною"

У Києві збираються капітально відремонтувати тунель метро між станціями метро "Тараса Шевченка" та "Почайна". Увесь комплекс робіт відбуватиметься 23 місяці, розповів міський голова.

Перегінний тунель між станціями підземки на Оболонсько-Теремківській лінії був збудований у складних гідрогеологічних умовах у 1978–1980 роках. Про це на телеканалі "Київ" нагадав мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, обстеження споруди підтвердило необхідність планового капремонту для забезпечення надійної експлуатації.

Наразі розроблена проєктна документація на проведення ремонту по 1 колії між станціями "Тараса Шевченка" та "Почайна"

"Згідно з проєктом, загальний комплекс підготовчих і будівельних робіт триватиме до 23 місяців", – розповів Віталій Кличко, додавши, роботи почергово відбуватимуться на трьох будівельних майданчиках.

Відео дня

Капітальний ремонт передбачає:

укріплення ґрунтів; ремонт конструкцій тунелю та елементів верхньої будови колії;

встановлення сучасних систем моніторингу технічного стану споруди.

Роботи доведеться виконувати в межах щільно прокладених інженерних мереж та комунікацій різного призначення, пояснив Кличко, а саме: кабелів електропостачання, труб водопостачання та водовідведення, каналізаційних колекторів й ліній зв’язку.

Важливо

Чому поїздка у метро Києва може коштувати вдвічі більше: пояснення аналітика

Частину робіт планують виконати з поверхні, виривши котлован. Утім, це передбачатиме перенесення та перекладання інженерних мереж, попередив міський голова.

"Наразі опрацьовують 2 можливих варіанти проведення ремонту", — розповів Кличко.

Перший відбудеться без змін у русі поїздів, із розкриттям котловану та поверненням споруди до проєктних параметрів, а другий передбачає зміну в організації руху поїздів, орієнтовно до 5 місяців.

Наприкінці березня в КМДА інформували, що кошторисна вартість капітального ремонту споруди становить 1,84 млрд грн.

Нагадаємо, Фокус розповідав історію однієї станції київського метро, яка має цікаву особливість.

Також ми писали, які станції підземки можуть витримати ядерний удар.