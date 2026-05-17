Продлится почти два года: в Киеве отремонтируют тоннель метро между "Тараса Шевченко" и "Почайной"

В Киеве собираются капитально отремонтировать тоннель метро между станциями метро "Тараса Шевченко" и "Почайна". Весь комплекс работ будет происходить 23 месяца, рассказал городской голова.

Перегонный тоннель между станциями подземки на Оболонско-Теремковской линии был построен в сложных гидрогеологических условиях в 1978-1980 годах. Об этом на телеканале "Киев" напомнил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, обследование сооружения подтвердило необходимость планового капремонта для обеспечения надежной эксплуатации.

Сейчас разработана проектная документация на проведение ремонта по 1 пути между станциями "Тараса Шевченко" и "Почайна".

"Согласно проекту, общий комплекс подготовительных и строительных работ продлится до 23 месяцев", — рассказал Виталий Кличко, добавив, работы поочередно будут проходить на трех строительных площадках.

Відео дня

Капитальный ремонт предусматривает:

укрепление грунтов; ремонт конструкций тоннеля и элементов верхнего строения пути;

установление современных систем мониторинга технического состояния сооружения.

Работы придется выполнять в пределах плотно проложенных инженерных сетей и коммуникаций различного назначения, пояснил Кличко, а именно: кабелей электроснабжения, труб водоснабжения и водоотведения, канализационных коллекторов и линий связи.

Важно

Почему поездка в метро Киева может стоить вдвое больше: объяснение аналитика

Часть работ планируют выполнить с поверхности, вырыв котлован. Впрочем, это будет предусматривать перенос и перекладывание инженерных сетей, предупредил городской голова.

"Сейчас прорабатывают 2 возможных варианта проведения ремонта", — рассказал Кличко.

Первый состоится без изменений в движении поездов, с раскрытием котлована и возвращением сооружения к проектным параметрам, а второй предусматривает изменение в организации движения поездов, ориентировочно до 5 месяцев.

В конце марта в КГГА информировали, что сметная стоимость капитального ремонта сооружения составляет 1,84 млрд грн.

Напомним, Фокус рассказывал историю одной станции киевского метро, которая имеет интересную особенность.

Также мы писали, какие станции подземки могут выдержать ядерный удар.