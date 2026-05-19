Уролог продав військовозобов'язаному нирковий камінь своєї пацієнтки, щоб той уникнув мобілізації

На Закарпатті правоохоронці затримали лікаря-уролога, який запропонував військовозобов'язаному допомогти з оформленням інвалідності, щоб уникнути призову.

За інформацією Берегівської окружної прокуратури, лікар місцевої лікарні передав "клієнту" реальний камінь, який раніше видалив із сечовивідних шляхів іншої пацієнтки — жінки з важкою онкологічною патологією.

Надалі військовозобов'язаний мав пред'явити цей біоматеріал під час діагностики як власний, щоб його неіснуючий діагноз мав цілком реальний вигляд.

Правоохоронці задокументували два епізоди передання хабара безпосередньо у службовому кабінеті медика: спершу він отримав $100 як аванс за підготовку документів, а згодом — ще $300 за "камінь" онкохворої жінки та фінальне оформлення підозрюваним історії хвороби, яка давала право на отримання відстрочки.

Лікарю інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

Підозрюваного взяли під варту з альтернативою застави близько 266 тисяч гривень, яку прокуратура оскаржуватиме як занадто м'яку.

Слідство у справі триває, і правоохоронці перевіряють можливу причетність підозрюваного до інших схожих епізодів.

