Уролог продал военнобязанному почечный камень своей пациентки, чтобы тот избежал мобилизации

На Закарпатье правоохранители задержали врача-уролога, который предложил военнобязанному помочь с оформлением инвалидности, чтобы избежать призыва.

По информации Береговской окружной прокуратуры, врач местной больницы передал "клиенту" реальный камень, ранее удаливший из мочевыводящих путей другой пациентки — женщины с тяжелой онкологической патологией.

В дальнейшем военнообязанный должен был предъявить этот биоматериал во время диагностики как собственный, чтобы его несуществующий диагноз выглядел вполне реальным.

Правоохранители задокументировали два эпизода передачи взятки непосредственно в служебном кабинете медика: сначала он получил $100 в качестве аванса за подготовку документов, а впоследствии — еще $300 за "камень" онкобольной женщины и финальное оформление подозреваемым истории болезни, дававшей право на получение отсрочки.

Врачу инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

Доктора взяли под стражу с альтернативой залога около 266 тысяч гривен, который прокуратура будет оспаривать как слишком мягкий.

Следствие по делу продолжается, и правоохранители проверяют возможную причастность подозреваемого к другим похожим эпизодам.

