Ампутация не спасла: на Полтавщине мужчину без ног осудили за уклонение от призыва

На Полтавщине суд признал виновным в уклонении от мобилизации мужчину, которому во время военного положения ампутировали обе стопы. Он не может ходить самостоятельно, а его жена, перенесшая инсульт, тоже нуждается в посторонней помощи.

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Как сообщает Судебно-юридическая газета, Гадячский районный суд Полтавской области вынес приговор по делу №526/4127/24, признав местного жителя виновным по статье 336 УК Украины — уклонение от призыва по мобилизации.

Мужчина получил повестку 24 августа 2024 года и должен был прибыть в ТЦК 26 августа. Однако в этот период он попал в больницу с отравлением. Во время заседания обвиняемый признал вину, однако пояснил, что не явился из-за плохого самочувствия и хронических проблем со здоровьем, в частности зрение и сердце.

Впоследствии, в феврале 2025 года, мужчина получил тяжелое обморожение — ему пришлось ампутировать стопы обеих ног. Теперь он не может самостоятельно передвигаться и постоянно нуждается в уходе. Его жена в 2023 году перенесла инсульт, после которого также осталась инвалидизированной. Супруги воспитывают двух несовершеннолетних детей, но ни один из них не имеет официально установленной группы инвалидности.

В материалах дела отмечается, что мужчина с детства имел сердечно-сосудистые и офтальмологические заболевания, из-за чего не служил в армии. Только после прохождения медицинской комиссии в марте 2024 года его признали годным к военной службе, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем.

Суд признал его виновным, назначив 3 года лишения свободы. Впрочем, учитывая обстоятельства, обвиняемого освободили от реального срока, установив один год испытательного срока.

Как писал Фокус, в Положении о военно-врачебной экспертизе указан четкий перечень болезней, с которыми не мобилизуют в ряды ВСУ.

Напомним: если врач не учел болезнь или неправильно ее классифицировал, граждане могут обжаловать заключение военно-врачебной комиссии. Также каждый человек имеет право отказаться от ВВК, но в этом случае следует ожидать штраф или уголовную ответственность.