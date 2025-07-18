Ампутація не врятувала: на Полтавщині чоловіка без ніг судили за ухилення від призову

На Полтавщині суд визнав винним в ухиленні від мобілізації чоловіка, якому під час воєнного стану ампутували обидві стопи. Він не може ходити самостійно, а його дружина, що перенесла інсульт, теж потребує сторонньої допомоги.

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Як повідомляє Судово-юридична газета, Гадяцький районний суд Полтавської області виніс вирок у справі №526/4127/24, визнавши місцевого жителя винним за статтею 336 КК України – ухилення від призову під час мобілізації.

Чоловік отримав повістку 24 серпня 2024 року та мав прибути до ТЦК 26 серпня. Однак у цей період він потрапив до лікарні з отруєнням. Під час засідання обвинувачений визнав провину, проте пояснив, що не з’явився через погане самопочуття та хронічні проблеми зі здоров’ям, зокрема зір і серце.

Згодом, у лютому 2025 року, чоловік отримав тяжке обмороження – йому довелося ампутувати стопи обох ніг. Тепер він не може самостійно пересуватись і постійно потребує догляду. Його дружина у 2023 році перенесла інсульт, після якого також залишилася інвалідизованою. Подружжя виховує двох неповнолітніх дітей, але жоден із них не має офіційно встановленої групи інвалідності.

У матеріалах справи зазначається, що чоловік з дитинства мав серцево-судинні та офтальмологічні захворювання, через що не служив у армії. Лише після проходження медичної комісії в березні 2024 року його визнали придатним до військової служби, попри наявні проблеми зі здоров’ям.

Суд визнав його винним, призначивши 3 роки позбавлення волі. Утім, враховуючи обставини, обвинуваченого звільнили від реального терміну, встановивши один рік іспитового строку.

Як писав Фокус, в Положенні про військово-лікарську експертизу зазначений чіткий перелік хвороб, з якими не мобілізують до лав ЗСУ.

Нагадаємо: якщо лікар не врахував хворобу або неправильно її класифікував, громадяни можуть оскаржити висновок військово-лікарської комісії. Також кожна особа має право відмовитись від ВЛК, але в цьому разі слід очікувати на штраф або кримінальну відповідальність.