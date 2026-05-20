Квартири за виплати полоненого бійця ЗСУ: чому конфліктують мати та син і що з грошима, — ЗМІ

Колишній начальник розвідки батальйону 56 бригади Іван Кухар провів три роки у російському полоні, а коли повернувся, то побачив, що матір витратила усі державні виплати, розповіло медіа. Жінка отримала 4 млн грн, купила три квартири, а тепер відмовляється переоформлювати нерухомість на сина. Що сталось з виплатами полоненого бійця ЗСУ та чи має він шанс повернути гроші.

Іван Кухар потрапив у полон у серпні 2022 року під час боїв у Донецькій області й повернувся в Україні 6 травня 2025 року, ідеться у матеріалі "Громадського". З того часу пройшов рік, але військовий так і не зміг повернути гроші, які отримувала матір протягом трьох років його полону. Ідеться про щомісячні виплати у розмірі 12-130 тис. грн і про 300 тис. грн, які виплачувались щорічно протягом усіх років полону (тричі). Іван розповів журналістам, що сталось після обміну рік тому та яке рішення прийняла матір, купивши три квартири у Вінниці.

Військовий набрав матір, Нінель Кащенко з міста Бар, у перші ж години після повернення з полону, і жінка під час телефонного дзвінка раділа порятунку. Син згодом дізнався, що вона отримала усе грошове забезпечення, яке нараховувала держава протягом трьох років. За ці гроші куплені квартири, і одній з них він навіть пожив, коли проходив реабілітацію у Вінниці. Втім, після нетривалої відсутності з'ясувалось, що повернутись він не може, бо оселились квартиранти.

Повернення з полону — що сталось з грошима

У статті навели коментар Нінель Кащенко щодо ситуації. Зі слів жінки, вона помітила, що він "запалився" і "нетерплячий". У статті також повідомили, що у неї чотиримісячна дитина та проблеми з тиском, а квартири тим часом справді здаються в оренду. Жінка пояснила, що справді отримала виплати купила три квартири, при чому до останньої додала власні гроші. Згодом вона просила відтермінувати розв'язання питання до літа, але нараз не знає, чи переробляти документи або ж чекати рішення суду. Іван тим часом підготував позов та сподівається на справедливе рішення, ідеться у статті. На сьогодні він орендує житло і намагається через суд повернути гроші або отримати документи на квартири.

"Я не привласнила і не вкрала ні в кого кошти. Мені їх виплачували згідно з законом, як і всім матерям. У мене просто чотиримісячна дитина, і я просила почекати до літа… До нового року все було нормально, ніяких непорозумінь. А зараз у нього якась "нетерплячка", — навело медіа слова жінки.

Повернення з полону — допис Нінель Кащенко щодо Івана Кухаря

"Громадське" навело коментар юристки Ірини Підрези з "Юридичної сотні", яка розповіла, що справа складна. З її слів, в українських суддів ще не було рішення щодо схожих спорів дітей з батьками. На сьогодні був один прецедент у Рівненського районному суді: матір військовослужбовця Дмитра Панчука повинна повернути 3,9 млн грн. Втім, це рішення ще матиме апеляцію, і тому не ясно, як складеться справа Івана Кухаря, пояснила юристка.

