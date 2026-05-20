Квартиры за выплаты пленного бойца ВСУ: почему конфликтуют мать и сын и что с деньгами, — СМИ

Бывший начальник разведки батальона 56 бригады Иван Кухар провел три года в российском плену, а когда вернулся, то увидел, что мать потратила все государственные выплаты, рассказало медиа. Женщина получила 4 млн грн, купила три квартиры, а теперь отказывается переоформлять недвижимость на сына. Что произошло с выплатами пленного бойца ВСУ и имеет ли он шанс вернуть деньги.

Иван Кухар попал в плен в августе 2022 года во время боев в Донецкой области и вернулся в Украину 6 мая 2025 года, говорится в материале "Громадського". С тех пор прошел год, но военный так и не смог вернуть деньги, которые получала мать в течение трех лет его плена. Речь идет о ежемесячных выплатах в размере 12-130 тыс. грн и о 300 тыс. грн ежегодно на протяжении всего периода плена (платили трижды). Иван рассказал журналистам, что произошло после обмена год назад и какое решение приняла мать, купив три квартиры в Виннице.

Военный набрал мать, Нинель Кащенко из города Бар, в первые же часы после возвращения из плена, и женщина во время телефонного звонка радовалась спасению. Сын позже узнал, что она получила все денежное обеспечение, которое начисляло государство в течение трех лет. За эти деньги куплены квартиры, и в одной из них он даже пожил, когда проходил реабилитацию в Виннице. Впрочем, после непродолжительного отсутствия выяснилось, что вернуться он не может, потому что поселились квартиранты.

Возвращение из плена — что произошло с деньгами

В статье привели комментарий Нинель Кащенко относительно ситуации. По словам женщины, она заметила, что он "запалился" и "нетерпеливый". В статье также сообщили, что у нее четырехмесячный ребенок и проблемы с давлением, а квартиры тем временем действительно сдаются в аренду. Женщина объяснила, что действительно получила выплаты и купила три квартиры, причем к последней добавила собственные деньги. Позже она просила отсрочить решение вопроса до лета, но сейчас не знает, переделывать ли документы или же ждать решения суда. Иван тем временем подготовил иск и надеется на справедливое решение, говорится в статье. На сегодня он арендует жилье и пытается через суд вернуть деньги или получить документы на квартиры.

"Я не присвоила и не украла ни у кого средства. Мне их выплачивали по закону, как и всем матерям. У меня просто четырехмесячный ребенок, и я просила подождать до лета... До нового года все было нормально, никаких недоразумений. А сейчас у него какая-то "нетерпеливость", — привело медиа слова женщины.

Фото: Громадське

"Громадське" привело комментарий юриста Ирины Пидрезы из "Юридической сотни", которая рассказала, что дело сложное. По ее словам, у украинских судей еще не было решения по подобным спорам детей с родителями. На сегодня был один прецедент в Ровенском районном суде: мать военнослужащего Дмитрия Панчука должна вернуть 3,9 млн грн. Впрочем, это решение еще будет иметь апелляцию, и поэтому не ясно, как сложится дело Ивана Кухаря, пояснила юрист.

