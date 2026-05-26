Закон про "мову ворожнечі": за які слова українців можуть покарати

В Україні пропонують офіційно визначити “мову ворожнечі” та розширити перелік форм дискримінації. Новий законопроєкт передбачає відповідальність за приниження людини через її родину, друзів, партнера або інші зв’язки.

Про це пише “Судово-юридична газета”.

Для громадського обговорення вже оприлюднили проєкт змін до закону “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”. Документ розробили, щоб привести українське законодавство у відповідність до стандартів ЄС та Ради Європи.

У законопроєкті вперше пропонують офіційно визначити поняття “мова ворожнечі”. Йдеться про висловлювання, які «підбурюють, поширюють, пропагують або виправдовують ненависть, дискримінацію, ворожнечу чи насильство» щодо людини або групи людей. Це стосуватиметься висловлювань за ознаками раси, мови, статі, віку, релігії, інвалідності, сексуальної орієнтації, політичних переконань та інших характеристик.

Також документ вводить поняття “дискримінація за асоціацією”. Це випадки, коли людину дискримінують через її зв’язок із представниками певної соціальної чи етнічної групи — наприклад, через членів родини, друзів або колег.

Ще одна нова норма — “множинна дискримінація”. Вона стосується ситуацій, коли людина одночасно стикається з дискримінацією за кількома ознаками. У пояснювальній записці як приклад навели внутрішньо переміщених жінок з інвалідністю та представників ромської меншини.

Автори законопроєкту пояснюють необхідність змін зобов’язаннями України перед Євросоюзом. Після моніторингової місії Європейської комісії проти расизму та нетерпимості у 2025 році Україні також вказали на відсутність комплексного механізму боротьби з мовою ворожнечі.

Окремо у документі зазначається, що повномасштабна війна посилила соціальну напругу та створила потребу у додатковому захисті вразливих груп населення. Законопроєкт також передбачає заборону нових форм дискримінації з боку органів влади, посадовців та приватних осіб.

Нагадаємо, новий проєкт Цивільного кодексу України викликав суперечки через норми про примирення подружжя через суд, зміну правил виплати аліментів та право власності. Документ також передбачає так зване “право на забуття”, яке дозволяє вимагати видалення інформації про людину з пошукових систем і баз даних. Юристи та правозахисники попереджають, що окремі положення можуть створити ризики для власників майна, а також призвести до різного трактування норм у судах.

Нещодавно адвокат Роман Ухов заявив, що інформація про нібито дозволені шлюби з 14 років у проєкті нового Цивільного кодексу не відповідає дійсності, а головні ризики документа пов’язані з невизначеністю нових норм, судовою практикою та роботою державних реєстрів. За його словами, законопроєкт ще доопрацьовуватимуть, а цей процес може тривати кілька років.