Закон о "языке вражды": за какие слова украинцев могут наказать

В Украине предлагают официально определить "язык вражды" и расширить перечень форм дискриминации. Новый законопроект предусматривает ответственность за унижение человека через его семью, друзей, партнера или другие связи.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Для общественного обсуждения уже обнародовали проект изменений в закон "Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине". Документ разработали, чтобы привести украинское законодательство в соответствие со стандартами ЕС и Совета Европы.

В законопроекте впервые предлагают официально определить понятие "язык вражды". Речь идет о высказываниях, которые "подстрекают, распространяют, пропагандируют или оправдывают ненависть, дискриминацию, вражду или насилие" в отношении человека или группы людей. Это будет касаться высказываний по признакам расы, языка, пола, возраста, религии, инвалидности, сексуальной ориентации, политических убеждений и других характеристик.

Также документ вводит понятие "дискриминация по ассоциации". Это случаи, когда человека дискриминируют из-за его связи с представителями определенной социальной или этнической группы — например, через членов семьи, друзей или коллег.

Еще одна новая норма — "множественная дискриминация". Она касается ситуаций, когда человек одновременно сталкивается с дискриминацией по нескольким признакам. В пояснительной записке в качестве примера привели внутренне перемещенных женщин с инвалидностью и представителей ромского меньшинства.

Авторы законопроекта объясняют необходимость изменений обязательствами Украины перед Евросоюзом. После мониторинговой миссии Европейской комиссии против расизма и нетерпимости в 2025 году Украине также указали на отсутствие комплексного механизма борьбы с языком вражды.

Отдельно в документе отмечается, что полномасштабная война усилила социальное напряжение и создала потребность в дополнительной защите уязвимых групп населения. Законопроект также предусматривает запрет новых форм дискриминации со стороны органов власти, должностных лиц и частных лиц.

